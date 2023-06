Milano, vigile picchiato in via San Gregorio, De Corato: «A quando il taser anche per i vigili milanesi? »

Dopo quello aggredito dalla trans brasiliana il mese scorso, ieri un altro caso che ha visto protagonista romeno fuori di testa! In citta’ ce ne sono tanti tra i 400.000 stranieri residenti.

«In qualità di Parlamentare, membro della Commissione d’inchiesta alla Camera per la sicurezza e il degrado delle periferie italiane, mi è stato mostrato un video relativo a ieri sera dove, in via San Gregorio, un cittadino romeno ha aggredito due vigilesse e sferrato un pugno in faccia verso un vigile rimasto a terra qualche minuto. Per fortuna, grazie all’aiuto di un cittadino, il malvivente è stato a fatica fermato. Ma il Sindaco di Milano, che avrà sicuramente visionato quanto accaduto ieri in zona Porta Venezia, non ha nulla da dire questa volta? Tengo a sottolineare che mentre “i ghisa” continuano a fare il loro dovere, cercando di combattere la persistente delinquenza cittadina, come successo sia ieri che qualche settimana fa in zona Bocconi con la trans brasiliana, Sala si limita a denunciare gli stessi solo attraverso la visione di immagini e video parziali. Soprattutto la zona limitrofa a Piazza Oberdan, via Lecco, via San Gregorio è completamente allo sbando e tutti i fine settimana, puntualmente, si verificano aggressioni, spaccio, liti e furti! Proprio lì dove, fra una settimana, si terrà la “tanto attesa” sfilata lgbt! Nel frattempo, i poveri vigili, vengono continuamente aggrediti e picchiati da stranieri fuori di testa che, senza motivi particolari, si accaniscono contro di loro! In città, tra i 400.00 stranieri residenti, ce ne sono troppi in queste condizioni. Se agli Agenti di Polizia Locale fosse stato dotato il taser, come da anni lo sollecito, sia il mese scorso che ieri sera, i due stranieri alterati sarebbero stati subito immobilizzati e bloccati attraverso la pistola elettrica. Quando si deciderà, il primo cittadino milanese, di dotar loro questo strumento fondamentale per la loro e la nostra sicurezza»?

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, membro della Commissione Parlamentare sul degrado e sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato, sull’aggressione da parte di un romeno, in via San Gregorio, ai danni di due vigilesse ed un vigile.