Denunciati dai CC 3 giovani stranieri scoperti a vagare nella notte nella metropolitana di Milano

I tre, due spagnoli di 20 e 23 anni e un portoghese di 20, si sono definiti ‘esploratori urbani’ raccontando di girare per l’Europa alla scoperta dei posti inusuali e nascosti delle metropoli.

I giovani stati individuati dalla security di Atm grazie al servizio di videosorveglianza dopo che si erano introdotti nel mezzanino della fermata Inganni della linea 1, intorno alle 4.30. Fermati dai vigilantes, sono poi stati consegnati ai militari del Radiomobile, che li hanno perquisiti e poi denunciati per interruzione di pubblico servizio. Secondo quanto riferito dai carabinieri, non avevano bombolette spray e non stavano girando video in modo professionale, o per qualche piattaforma, ma solo per loro stessi. Nei pressi del luogo dove sono stati individuati c’è un ‘tronchino’, un binario morto dove spesso vengono parcheggiati i convogli. (ANSA)

