Sayonara Motta: la yoga terapia

“La yoga terapia è una pratica integrativa e complementare. I terapisti yoga utilizzano le posizioni yoga, la meditazione mindfulness, le pratiche di respirazione e altre pratiche yoga efficaci.

I terapisti dello yoga hanno una notevole formazione specialistica; io ho conseguito un Master in Yoga Therapy sono una professional Yoga Terapista e continuo a studiare con maestri. Vuoi sapere di più? Vai sul link in BIO.

Yoga Terapeutico ha tantissimi benefici comprovati dalla ricerca per:

* migliorare la postura e la fiducia in se stessi

* migliorare le prestazioni nelle attività sportive e lavorative

* abbassare la pressione sanguigna

* migliorare la concentrazione e la produttività

* allevia il mal di schiena

* dormire meglio

* allevia i dolori articolari e i sintomi dell’artrite

* migliorare l’equilibrio, la flessibilità e la forza

* ridurre l’ansia e la depressione

* gestire malattie croniche impegnative

* migliorare la digestione

* migliorare i sintomi della menopausa

e per TROVARE la propria AUTOREGOLAZIONE e Essere in stato di Completa salute e connessione con tutto!

Sayonara è una professionista che si distingue per la sua grande empatia e studio costante. Dottoressa in Scienzemotorie, Yoga Educator e Yoga Terapista con un master riconosciuto dalla C-IAYT che è l’entità mondiale che approva chi fa questo Percorso. Consulente di Weekbeing e Expert per aziende come Nike, Nestlé, Tena, Acqua Vitasnella, e tanti altri. Sayonara ha formato più di 3.000 Trainers ed è indiscutibilmente un’icona internazionale dello yoga e del fitness. Una carriera semplicemente incredibile, costellata di successi come atleta professionista e formatrice.

ATTIVA E RINASCI è un percorso olistico di benessere che permette al tuo corpo di trovare armonia e forma fisica, migliorando la qualità della tua vita quotidiana!

Saprai gestire ogni giorno, nella tua quotidianità, quei momenti di stress che portano a cali energetici e al nervosismo che poi incide sul tuo benessere mentale e sulla tua forma fisica.

È il percorso giusto per te se:

* hai 35, 40, 50+ anni e vuoi intraprendere un percorso di benessere profondo, che ti permetta di migliorare DA SUBITO la QUALITÀ DELLA TUA VITA, agendo sulla tua forma fisica, sulla tua energia, sulla tua mente.

* vuoi ritrovare la tua energia quotidiana e non sentirti sempre stanca!

* vuoi ripristinare il tuo ritmo del sonno e dormire regolarmente.

* non ti vedi più bene allo specchio e vuoi tornare in forma.

* vuoi tornare a guardare la vita con ottimismo!

ATTIVA E RINASCI

Un percorso esclusivo per ogni donna, per te che vuoi rinascere!

Quando? Un percorso articolato in 6 settimane, il mercoledì alle 10,30 o il giovedì alle 19. Si parte il 14 e 15 giugno.

Come? Le lezioni saranno LIVE via zoom: ti seguirò personalmente in ogni e avrai sempre la registrazione disponibile.

Cosa? Lo yoga come terapia: meditazioni, respirazioni, posizioni per migliorare la qualità della vita.

COME FUNZIONA IL PERCORSO?

Lezioni settimanali focalizzate su specifici obiettivi

Feedback one to one durante la lezione

Gruppo telegram dedicato per condividere la pratica e il percorso tra donne!

Coinvolgimento di aspetti fisici e mentali per ritrovare l’energia che ci manca

Azione su più fronti: contrasto allo stress, gestione dell’ansia, qualità del sonno, energia

Alla fine del percorso avrai ottenuto una migliore conoscenza di te stessa e di cosa ti bloccava verso il raggiungimento dei tuoi obiettivi di benessere e forma fisica e mentale.

Saprai riconoscere e accettare i cicli della vita, imparando a gestire il cambiamento.

COSA FAREMO NELLE LEZIONI DEL PERCORSO?

Ogni LIVE sarà costituita da

– una lezione pratica, in diretta, con asana, mudra, pranayama, meditazione e ayurveda. DURATA: 50 minuti

– condivisione, restituzione e domande. DURATA: 25 minuti.

– Durata singola lezione: 75 minuti

L’obiettivo del percorso è (ri)trovare il nostro equilibrio complessivo: lo ricercheremo ogni settimana, con micro-obiettivi e tematiche diversi.

SETTIMANA 1

Liberiamoci dal dolore articolare

Conosciamo il nostro corpo fisico con un viaggio attraverso gli asana per trovare sollievo dal dolore articolare.

Benefici: previeniamo l’osteoporosi, alleviamo il dolore articolare cronico e fibromialgia, ci liberiamo dalle gambe pesanti.

SETTIMANA 2

Riscopriamo la nostra energia

Impariamo a respirare in maniera completa ed efficace, per attivare la nostra energia essenziale e affrontare le giornate con una marcia in più.

Benefici: contrastiamo i cali di energia, la spossatezza, le vampate di calore.

SETTIMANA 3

Mente che mente

Combattiamo le nostre credenze limitanti: impariamo a conoscere i 5 livelli mentali e capiamo come siamo condizionati dal mondo esterno.

Benefici: agiamo efficacemente contro l’insonnia, la depressione, i pensieri compulsivi.

SETTIMANA 4

Somatizzazione ed emozione

Impariamo a comprendere il ruolo fondamentale delle nostre emozioni e come comprenderle e accoglierle, per come diventare donne più forti.

Benefici: teniamo sotto controllo ansia, stress cronico e attacchi di panico.

SETTIMANA 5

Viaggio all’interno di noi stesse

Un viaggio nella nostra connessione divina, l’unione di tutti gli elementi che ci compongono: terra, acqua, fuoco, aria ed etere.

Benefici: miglioriamo l’autostima, otteniamo una visione più serena di noi, accettiamo i nuovi cicli.

SETTIMANA 6

Conosciamo l’universo femminile

Pratichiamo l’energia di Shatik alla scoperta di noi stesse come mai abbiamo fatto prima.

Benefici: agiamo per riequilibrare l’umore altalenante, l’irritabilità e l’impazienza, per accettare noi stesse senza giudicarci e sentirci in difetto.

COSA TI SERVIRÀ

Live app Zoom, se non ce l’hai ancora

Connessione WI FI alta velocità

Creare il tuo spazio sacro con tappetino, 3 cuscini, 1 coperta

Munirsi di due mattoncini yoga

Tenere acqua a portata di mano per tutta la lezione

Cosa troverai nel corso

(offerta speciale RISERVATA)

Lezioni LIVE settimanali di 75 minuti

Condivisione in diretta con me della tua pratica, per migliorare a ogni lezione

Sessione Q&A e condivisione, dubbi, difficoltà

Gruppo Telegram dedicato

FREE : Registrazione di ogni lezione, sempre disponibile per rivedere e praticare durante la settimana

Sessione finale di recap, condivisione e saluti

EXTRA BONUS

(offerta speciale riservata)

79€ FREE 1 consulenza riservata, ONE TO ONE alla fine del percorso

FREE 1 consulenza riservata, ONE TO ONE alla fine del percorso PDF con consigli e tips per migliorare la pratica

Per ogni lezione: spiegazione e benefici

25€ FREE: Yoga Capsule – 10 mini lezioni da seguire giorno per giorno, per migliorare mobilità articolare, qualità del sonno, tonificazione muscolare, concentrazione e umore.

FREE: Yoga Capsule – 10 mini lezioni da seguire giorno per giorno, per migliorare mobilità articolare, qualità del sonno, tonificazione muscolare, concentrazione e umore. 15€ FREE: Pdf asana, grafiche e spiegazioni

FREE: Pdf asana, grafiche e spiegazioni 15€ FREE: Pdf mudra, grafiche e spiegazioni

FREE: Pdf mudra, grafiche e spiegazioni 15€ FREE: Pdf pranayama, grafiche e spiegazioni

PERCORSO MERCOLEDì MATTINA ORE 10.30https://academy.sayonaramotta.com/courses/attiva-e-rinasci-2/product_page

PERCORSO GIOVEDì SERA ORE 19: https://academy.sayonaramotta.com/courses/attiva-e-rinasci/product_page