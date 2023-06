Milano Pride 2023: la parata il 24 giugno

Com’è ormai noto da qualche settimana, la parata di questa speciale manifestazione che si terrà a Milano sarà il prossimo 24 giugno. “Riconoscimi. Parità e diritti”, è il claim dell’edizione 2023. La parata prenderà il via ufficialmente dalla Stazione Centrale del capoluogo lombardo e arriverà fino all’Arco della Pace, in zona Sempione. Proprio qui si terrà poi il grande evento finale che andrà avanti fino a mezzanotte (e oltre). Il Pride anche per questa edizione è organizzato dal Cig Arcigay Milano, in collaborazione con le altre associazioni del coordinamento arcobaleno, il coordinamento delle associazioni Lgbtqia+ di Milano e Città Metropolitana. Per quest’anno gode inoltre del patrocinio della Commissione europea, della Città metropolitana di Milano e del Comune di Milano, oltre che di numerosi altri Comuni del territorio.

Milano Pride 2023, quali saranno gli ospiti?

Sono stati annunciati i conduttori dell’evento ma anche gli ospiti. Stiamo parlando di

Marta Pizzigallo

Alessio Viola

Elena Di Cioccio

Paolo Camilli

Victoria Cabello

Tanti e diversi saranno gli artisti che si alterneranno sul palco. Ve ne elenchiamo alcuni:

Baby K

Orietta Berti

Malika Ayane

Coma_Cose

Ariete

Angelina Mango

Kaze

Antonino

Santi Francesi

Big Boy

Ginevra

Italy Bares

Ethan

Kaput

MyDrama

Yosef

Evra

Blue Phelix

Osvaldo Supino

Matteo Romano

Luigi Strangis

Protopapa con Drama

Chi sarà la madrina?

In molti vogliono sapere quale sarà la personalità che guiderà la parata del Milano Pride di quest’anno. Chi sarà la madrina del 2023? Questa è una domanda che si fanno in tanti. Purtroppo, al momento, questa questione rimane senza risposta. Il suo nome infatti non è ancora stato annunciato.