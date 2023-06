Grillo invita alla rivolta con passamontagna e D’Amato (PD) si dimette

Beppe Grillo ha pubblicato su Instagram la foto di un uomo col passamontagna che tiene in mano il cartello “Brigata di citadinanza, reparto d’assalto”, con il claim “Brigata riparazione panchine”. Un chiaro riferimento ironico alle parole pronunciate ieri a Roma dal fondatore M5s durante il corteo antigovernativo promosso da Conte a cui ha partecipato Elly Schleine. Un incitamento folle a cui ha reagito anche una figura significativa anche del PD. Infatti “Ho comunicato a Stefano Bonaccini le mie dimissioni dall’Assemblea Nazionale del PD. Brigate e passamontagna anche No. È stato un errore politico partecipare alla manifestazione dei 5S. Vi voglio bene, ma non mi ritrovo in questa linea politica”. Lo ha scritto su Twitter il consigliere regionale del Lazio Alessio D’Amato.

