Palazzo Reale, intervento vigili del fuoco per caduta calcinacci: ecco la manutenzione di Sala

Caduta di calcinacci, ieri mattina intorno alle 9,15, da palazzo Reale, in via Rastrelli angolo piazza Diaz. Lo riferiscono i vigili del fuoco che sono intervenuti per la messa in sicurezza. Sul posto anche la Polizia locale.

Questa la notizia riassunta dalla cronaca in poche righe. E il fatto in sé potrebbe sembrare quasi banale se non richiamasse alla memoria i calcinacci in Galleria e non denunciasse all’opinione pubblica la consueta mancanza di manutenzione di questa amministrazione. Palazzo Reale, Galleria, per dire i gioielli simbolo di Milano, luoghi di continuo passaggio, mete dei turisti e di chi in genere ama l’arte, strutture che dovrebbero essere continuamente monitorate, rese efficienti e non pericolose. Si fa in fretta a dichiarare con orgoglio l’esistenza storica di palazzi che appunto rappresentano la bellezza e la storia di Milano se poi vengono abbandonati all’incuria. E meno male che non ci sono stati danni alle persone.

Anna Ferrari