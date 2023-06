Mediaset per la Romagna: da oggi, domenica 18 giugno, la campagna Mediafriends a sostegno delle persone più fragili

Per l’occasione anche una grande edizione della “partita del cuore” con la Nazionale Cantanti

Mediaset lancia da domenica 18 giugno 2023 – attraverso le reti televisive, le radio, i Tg, i siti internet e i social del Gruppo – una grande campagna di raccolta fondi per specifici progetti destinati alle persone più fragili della Romagna. Oltre ai terribili danni alle abitazioni e a vari settori economici, la situazione ha colpito in modo particolare le fasce più deboli, tra le quali persone con disabilità e gli anziani, che vivono in strutture dedicate rimaste prive dei servizi più essenziali. I fondi raccolti da Mediafriends non saranno quindi destinati in generale alle aree in cui la solidarietà pubblica e privata garantirà aiuti cospicui, ma finiranno a cinque progetti specifici rivolti alle persone più fragili curati da ANFFAS FAENZA, CASA DELLA CARITA’ LUGO, COMUNITA’ MONTEPAOLO, FONDAZIONE OPERA DON BARONIO ONLUS CESENA e GENITORI RAGAZZI DISABILI di cui sarà data ampia rendicontazione. La campagna Mediafriends durerà fino al 22 luglio, sarà diffusa con uno spot e sarà sostenuta da tutto il sistema di comunicazione Mediaset. Si potranno effettuare donazioni tramite bonifico bancario al codice Iban IT92R0103020600000055555575, oppure donare online collegandosi alla pagina www.mediafriends.it o attraverso l’SMS solidale 45597. L’iniziativa vedrà anche, a metà luglio, la “Partita del cuore” con la Nazionale Cantanti in diretta su Italia1, i cui ricavi andranno interamente a favore della campagna di raccolta fondi Mediafriends. La data del match sarà comunicata quanto prima.

Per info: www.mediafriends.it