Lunedì 19 apre la giungla metropolitana di Arena Est, si parte con Milano In Corto

La ricca locandina estiva parte con il primo di una serie di eventi cinematografici, che fino a settembre si alterneranno a comic show, stand up e musica nella più grande arena estiva del capoluogo lombardo. Al suo quarto compleanno, la più grande arena estiva di Milano –inaugurata con passione e con coraggio in piena pandemia- è ormai (ri)conosciuta come molto più di un semplice palcoscenico all’aperto, di un’appendice outdoor del Teatro Martinitt. Voluta fin dagli esordi come polo multiculturale, divenuta subito indirizzo di tendenza, ora è IL luogo dove ritrovarsi, svagarsi, divertirsi e sfamarsi (non solo di cultura, grazie allo street food) nelle serate d’estate milanesi.

Ci siamo, siamo tornati: questo lunedì 19 giugno in via Pitteri 58 a Milano si aprono ufficialmente le gabbie di quella fantastica e brulicante Giungla Metropolitana che sarà l’ARENA MILANO EST 2023, la più grande arena estiva della città, con ben 800 posti). Ancora una volta, un vivace mix di luci, suoni, colori, risate e sapori trasformerà un “semplice”, per quanto gigantesco, palcoscenico in un polo d’attrazione irresistibile, un sito a tutto tondo dove incontrarsi, chiacchierare, degustare, socializzare e… infine, godersi lo spettacolo. O meglio gli spettacoli: tanti, diversi, tutti divertenti. Protagonisti di una lunga e variegata locandina di cinema, comic show, stand up, musica e concerti da qui a settembre inoltrato. Si comincia subito con il grande schermo. Per la sera dell’inaugurazione, il curatore della rassegna cinematografica estiva, il giornalista e critico Franco Dassiti, ha scelto MILANO IN CORTO, minirassegna di cortometraggi firmata Eclettica. Non solo proiezioni, ma anche panel dedicati, ospiti d’eccezione e occasioni di networking nel campo del cortometraggio. La serata comincia alle 18 con i panel con autori, produzioni e distribuzioni. Dopo un aperitivo in musica, previsto alle 20, alle 21.30 tocca alle proiezioni e al dibattito con i registi.

A inaugurare gli show live dell’Arena saranno invece, mercoledì 21 giugno, I BUGIARDINI, vecchia (e gradita) conoscenza del Martinitt, pronti a raccontare –con l’esilarante improvvisazione che li contraddistingue- il “nuovo” Martinitt. Nomen omen: chi meglio de I Bugiardini poteva presentare –con uno spettacolo ad hoc- la CLINICA DEL BUONUMORE, ovvero la prossima stagione indoor (2023/2024) del tempio milanese della commedia? Una terapia infallibile ad alto dosaggio di risate, le cui pillole (commedie) I Bugiardini –proprio come i foglietti illustrativi dei medicinali- insegneranno ad assumere in dosi massicce. Con da subito un’iniezione di risate, che sono salute. Nell’attesa che la clinica del Martinitt apra i battenti a ottobre… pronti, via: tutti a lanciarsi a rotta di collo, saltando di liana in liana, nella Giungla Metropolitana dell’Arena estiva. Una selva tutto fuorché oscura, dove farsi stregare da un branco di belve ridens (da Dado a Gli Autogol, da Giorgia Fumo allo Sgargabonzi, da Giorgio Magri a Esperienza D.M., da Laura Formenti ad Andrea Perroni, passando per Claudio Morici e per ogni sfumatura di comic show, dal crime alla politica, dal rosa-amore al rosso-sexy) e dove mettersi in ascolto di musica tropicalista (Purpurina Festival), reggae (Sud Sound System) ma anche di suoni e melodie di cui non si è mai persa l’eco (Milano suona Pino Daniele, Lucio Battisti, Lucio Dalla) e il Vento Popolare di Eugenio Bennato. E questo è solo il sentiero fin qui tracciato nella nostra foresta vergine: nascoste tra gli alti fusti di latifoglie e le canne di bambù, presto saranno stanate e svelate anche tante altre sorprese. Pronti a esplorarle tutte? In una Giungla popolata di belve fameliche, non poteva ovviamente mancare lo street food con le sue specialità dolci e salate da tutta Italia, da abbinare alla giusta birra o al giusto cocktail, sotto le luci del giardino incantato del Martinitt.

DA SAPERE

– Gli spettacoli iniziano alle 21.30.

– Costi: cinema 7 euro; comedy show e stand up 20 euro; concerti a partire da 20 euro.

– Acquisto biglietti online (www.arenamilanoest.it e www.vivaticket.com) oppure al telefono con carta di credito o direttamente al botteghino.

– All’ingresso dell’Arena si alterneranno postazioni di street food.

– Il programma potrebbe subire variazioni indipendentemente dalla volontà della direzione.

– Info: ARENA MILANO EST – tel. 02/36580010, info@teatromartinitt.it e www.arenamilanoest.it

L’arena in pillole

2500 metri quadrati a disposizione

1 palco esterno da 110 metri quadrati

800 posti a sedere

1 schermo esterno 14x6m

