Corteo antirazzista dei centri sociali, De Corato: «Manifestanti hanno bloccato p.le Loreto e le vie Costa/Padova deturpando il verde e facendo bisogni ovunque! Dal Comune silenzio assordante».

«In qualità di Parlamentare, membro della Commissione d’inchiesta alla Camera per la sicurezza e il degrado delle periferie italiane, mi è stato riferito che in piazzale Loreto si sta svolgendo(ieri ndr) un corteo antirazzista organizzato dai Centri Sociali che ha bloccato tutto il piazzale, le vie Costa, Padova, Leoncavallo ed il conseguente traffico. Inoltre, i manifestanti, stanno deturpando l’area verde presente nella piazza e stanno depositando i propri bisogni di vario tipo nelle varie aiuole presenti. Dal Comune, come è consueto fare nei confronti degli anarchici e no global, nessuna parola, nessuna presa di posizione e nessun provvedimento! E’ una vergogna».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, sulla manifestazione antirazzista dei Centri Sociali che si è svolta ieri nella zona antistante piazzale Loreto a Milano.