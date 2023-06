Per il quinto anno di fila “TGCOM24.it” è la prima fonte d’informazione online degli italiani

Lo certifica il Reuters Institute for The Study of Journalism nel “Digital News Report 2023”

Per il quinto anno consecutivo, Tgcom24.it è la prima fonte d’informazione online italiana più seguita dai lettori come certificato dal Digital News Report 2023 del Reuters Institute for the Study of Journalism, il rapporto sui media più importante e autorevole in ambito internazionale che da dieci anni fotografa il consumo digitale e la fiducia nelle testate giornalistiche. Secondo l’indagine, il sito del sistema multimediale di Mediaset ha raggiunto ogni settimana il 21% della popolazione, piazzandosi sul gradino più alto del podio in solitaria ed è primo, in coabitazione con Skytg24 e davanti a Rainews24, anche per quanto riguarda le reti all news di Mediaset, dove raggiunge ogni settimana il 23% della popolazione. Ottimo risultato anche per l’informazione televisiva Mediaset: sommando Tg4, Tg5, Studio Aperto e il canale all news Tgcom24 si raggiunge il 63% degli italiani, arrivando a occupare la prima posizione. Intervistato proprio da Tgcom24, Alessio Cornia, assistant professor alla Dublin City University che ha curato la parte italiana del rapporto annuale sullo stato dell’informazione ha dichiarato: “Il dato conferma il buon lavoro svolto dalla testata, i vantaggi delle sinergie del sistema multimediale dell’informazione Mediaset e la preferenza degli italiani per il modello free a discapito del paywall”.