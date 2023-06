Omicida youtuber positivo ai cannabinoidi, De Corato: “Questo è l’epilogo della propaganda pro-cannabis del csx. A Milano abbiamo avuto gli “Stati generali”

L’incidente stradale che è avvenuto nella zona di Casal Palocco vicino Roma dove, un suv ad altissima velocità in cui c’erano cinque ragazzi tra cui uno risultato poi positivo ai cannabinoidi, si è schiantato contro una piccola auto in cui viaggiava una famiglia e il bambino di 5 anni, Manuel, ha perso la vita. Questo, purtroppo, è l’epilogo del giustificazionismo di tutta la Sinistra per le cosiddette “droghe leggere”.

Nei giorni scorsi è emerso che la città di Milano detiene il record in Europa sul consumo di ketamina. Sinceramente, mi sarei aspettato altri primati, ma con la Giunta che amministra Palazzo Marino, d’altronde, non ci si poteva aspettare di meglio. Tali “eccellenze”, purtroppo, sono i risultati degli “stati generali della cannabis”, dell’apertura di negozi in città “cannabis light” (alle Colonne di San Lorenzo che negli ultimi anni è diventata una piazza di consumo, ndr) e della completa liberalizzazione verso questo tipo di sostanze da parte anche di Consiglieri Comunali, voluti e propagandati fortemente da esponenti del Centrosinistra. E’ una vergogna. Alla famiglia del piccolo Manuel porgo tutta la mia vicinanza e solidarietà».

Così l’On. di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, membro della Commissione Parlamentare d’inchiesta sul degrado e sicurezza delle periferie italiane ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi.