Fondazione Riccardo Catella – Il Giugno musicale di BAM – Biblioteca degli Alberi Milano

Domenica 18 giugno, BAM – Biblioteca degli Alberi Milano, progetto di Fondazione Riccardo Catella, celebra l’arrivo della stagione estiva con Hello Summer!, un’intera giornata ricca di attività, come sempre gratuite e aperte a tutti, dedicate al binomio Natura e Cultura, con un focus speciale sulla Musica e declinate nei quattro pilastri della programmazione di BAM #Wellness #Nature #Education e #OpenAirCulture. Quest’anno la festa d’estate anticipa infatti le celebrazioni della Festa Europea della Musica previste per il 21 giugno, con un ricco palinsesto di appuntamenti tutti in chiave musicale. Il Parco si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per concerti, installazioni, pic-nic sonori e curiose sculture musicali.

Anche grazie al coinvolgimento delle tre scuole di alta formazione musicale più importanti di Milano –Conservatorio G. Verdi di Milano, Accademia Teatro alla Scala, Fondazione Milano, Civici Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, eccezionalmente riunite per questa giornata, BAM continua a sottolineare il suo legame con il mondo della musica, arte in grado di parlare e rivolgersi a tutti grazie ai molteplici generi e linguaggi che la caratterizzano. Hello Summer! si apre alle ore 8.00 con BAM Yoga Open Air #Wellness, dedicato al risveglio del corpo attraverso il metodo del “sound healing” e il potere curativo del suono. A seguire prendono il via le diverse esibizioni musicali della mattina che vedranno coinvolti i giovani musicisti del Conservatorio G. Verdi di Milano: dalle 9.00 alle 10.00 in Area Frassini è prevista una Colazione con Arpista e dalle 10.00 alle 12.00 musica in quartetto nelle diverse aree del parco con performance contemporanee al confine tra musica classica e klezmer che faranno vibrare il parco. Dalle 12.00 alle 13:30, è invece il turno della rinomata Banda d’Affori per un’esibizione tra le promenade di BAM, in occasione del suo 170° Anniversario.

Confermati anche per la festa d’estate gli appuntamenti #Nature dedicati al giardinaggio e alla cura del verde, declinati per quest’occasione in chiave musicale: si inizia con BAM Workshop Adults Maestro Giardiniere alle 10.00, che vede i partecipanti cimentarsi nelle operazioni di messa a dimora di erbacee perenni, attualmente presenti e coltivate nel vivaio di BAM, che verranno poi piantate nei campi Piet Oudolf. Dalle 10.00 alle 18.00 nel giardino De Castillia ha luogo il BAM Workshops Kids&Adults #Education Le Ali della Libellula, un’azione partecipata, tra gli appuntamenti più amati dei BAM Season Day, che coinvolge i bambini e le loro famiglie nella realizzazione di una scultura aerea sonora con materiali di recupero. Tra le attività open-air, torna anche per questa edizione dalle 15:30 alle 17:30 “L’Isola S…boccia”, il classico torneo di bocce aperto a grandi e piccini.

Grande novità di quest’anno la collaborazione con il collettivo Le Cannibale – protagonista indiscusso del mondo del clubbing internazionale e mente creativa dietro ai più noti eventi musicali degli ultimi anni – che dalle ore 13.00 alle 16.00 in Area Frassini il BAM Pic-Nic in the Park si animerà con il djset di Cucina Sonora che guiderà i partecipanti in un viaggio al confine tra l’analogico e il digitale, tra sonorità classiche ed elettroniche, tra passato e futuro. Hello Summer! prosegue con le performance sonore #OpenAirCulture del pomeriggio che vedranno esibirsi altre due realtà prestigiose nel panorama musicale giovanile di Milano: dalle ore 16:30 alle 18:30, è il momento dedicato al jazz, in collaborazione con Fondazione Milano, Civici Corsi di Jazz della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, con diverse esibizioni a rotazione di trii e quartetti. In Area Betulle a cura di Bergamini Quartet e M.M. S. Trio; in Area Meli a cura di Lavagna Quartet e Martinelli Trio. Sempre in Area Meli, dalle 18:30 alle 19.00, i cantanti solisti dell’Accademia Teatro alla Scala portano l’opera lirica nel parco con Canto Lirico, interpretando le più celebri arie del repertorio, non solo italiano. Dalle 19.00 alle 19:30 la performance dei Bandakadabra, la “pocket orchestra” nota in tutta Europa per la sua capacità di affrontare qualsiasi linguaggio musicale con una travolgente verve comico-teatrale, anticipa l’esibizione dei 43.NOVE, band vincitrice del Festival Pass. Il contest italiano musicale offre la possibilità ai musicisti emergenti di esibirsi sui palchi musicali più rinomati, tra cui il mitico Sziget Music Festival e altri Festival italiani affermati come l’AteneikA e Chroma Festival, sottolineando ancora una volta la volontà della programmazione culturale di BAM di abbracciare confini sempre più internazionali e promuovere la crescita dei giovani talenti.

Hello Summer! si conclude al tramonto con il concerto di Samuel, frontman dei Subsonica, affiancato dai Bandakadabra, che si esibiscono nell’area Meli a partire dalle 20.30 in una miscela esplosiva di fiati e elettronica. Tutti gli appuntamenti del palinsesto culturale di BAM sono sempre gratuiti su registrazione e per la Green Community dei BAM Friends sono previsti posti riservati, nonchè la possibilità di partecipare a una estrazione per vincere biglietti omaggio per il prestigiosissimo Sziget Festival. Oltre ai BAM Park Ambassador Volvo Car Italia e Assiteca – Howden che sostengono tutta la programmazione culturale e le attività del parco, la Festa d’Estate è resa possibile grazie al contributo del MiC – Ministero della Cultura, di Regione Lombardia e di Fondazione Cariplo, e conta sul sostegno di UniCredit e di Giotto Love Brand di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

Per info su tutto il programma culturale e prenotazioni su www.bam.milano.it