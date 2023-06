Bivacchi Piazza Aspromonte – Via Sacchini richiesta intervento urgente – Situazione insostenibile!!!

Pubblichiamo la lettera che il consigliere di Municipio 3 Marco Cagnolati (FI) invia a Palazzo Marino facendosi portavoce del malessere e delle proteste dei residenti in Piazza Aspromonte e Via Sacchini.

*

Per quanto di competenza, come da foto allegate, in Piazza Aspromonte, segnalo continua presenza di bivacchi: la situazione è veramente INSOSTENIBILE !!!!

Stessa cosa accade per il disturbo diurno e serale in Via Sacchini, recentemente ed in modo sciagurato pedonalizzata contro il parere dei residenti della strada interessata – In questo caso chiedo che questa “sperimentazione” cessi immediatamente

Ora all’interno dei giardini tutti i giorni e tutte le notti individui, in contrasto con il regolamento comunale che vieta bivacchi all’interno dei parchi, portano materassi, urinano e defecano tutt’intorno. I cittadini sono esasperati, vi chiedo di intervenire tramite i servizi sociali per far in modo che queste persone siano accompagnate in un inserimento presso strutture più civili e sicure, in modo tale che la situazione di degrado segnalata CESSI IMMEDIATAMENTE

Questa situazione così come quella che si verifica anche in altre parti della nostra città è inaccettabile (considerando la presenza di posti disponibili circa 200-300 a notte all’interno delle strutture del Comune di Milano, case famiglie, centri accoglienza, dimore protette, oratori e chiese ed il fatto che queste persone agiscano così non per necessità ma per scelta). Chiedo quindi che vengano presi urgentemente provvedimenti coinvolgendo Amsa (per la pulizia), i Servizi Sociali e l’Assessorato al Welfare (per l’accompagnamento di queste persone all’interno di un percorso di accesso alle strutture messe a disposizione dall’amministrazione) in modo tale da dare loro una collocazione più decorosa e dignitosa

Chiedo che, per quanto di competenza, verifichiate ed interveniate

Le soluzioni che sono state richieste: un CONTROLLO MAGGIORE DI QUESTE AREE mediante L’INSTALLAZIONE DI CANCELLATE per chiudere in orario notturno tutti i luoghi in cui c’è bivacco e soprattutto l’EMISSIONE DI UN’ORDINANZA da parte del Sindaco che VIETI i bivacchi notturni in considerazione del gran numero di posti disponibili all’interno delle strutture.

Chi bivacca così lo fa per SCELTA e NON per necessità e quindi questa situazione NON è TOLLERABILE

Rimango assieme ai cittadini in attesa di un riscontro.

Marco Cagnolati

Consigliere di Municipio 3