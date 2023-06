I racconti di Capitan U 1947 – Non sei solo Giordano…provo a darti una mano (video)

Capitan U 1947 – alias Umberto Napolitano ( Video di Claudio Bernieri )

Carissimo direttore Mario Giordano innanzitutto scusami se mi permetto di darti del tu, ma sei presente da anni nelle nostre case e ormai, chi ti apprezza, ti considera un caro amico a cui rivolgersi nei momenti di bisogno, e, in un Paese vessato come il nostro, il lavoro certamente non ti manca. Mi congratulo con te perché, tra i sordi, la tua voce trova sempre un pertugio per infilarsi nelle loro trombe di Eustachio per farli sobbalzare e metterli di fronte alle loro fragilità che spesso fanno rima con opportunistiche stupidità.

Gli argomenti che tratti sono molteplici e sempre a favore dei fragili, ma in questo mio racconto voglio sottolineare la tua determinazione nel contrastare la purulenta piaga da decubito delle occupazioni abusive che hanno tutte una data precisa di inizio infezione ed una di guarigione sempre incerta che può arrivare dopo anni, se non lustri. Non aggiungo nulla di più di quello che già molto chiaramente denunci in ogni puntata di Fuori dal Coro, dalla carenza nell’applicazione delle leggi esistenti alle ideologie di comodo e di bandiera, sorvolando sugli “interventi assenti” dei servizi sociali in un’insalata di intoppi, orridi mulini a vento burocratici, che puntualmente premiano chi delinque a discapito di chi rispetta le leggi e paga le tasse. Sembra che la tua impari battaglia contro tutti questi mostri non si stia accontentando dello sgombro di tantissime case: ora pare stia stimolando anche il nuovo governo, il quale qualche timida iniziativa l’ha già presa, come l’esenzione dal pagamento dell’IMU durante il periodo di occupazione abusiva, ma serve di più, molto di più!

Come mio piccolo contributo, per rassicurarti che non tutta la tua voce si disperde nel vento, mi permetto di affiancarmi alla tua battaglia con una canzone che scrissi nel periodo del covid, dove immaginavo una vecchietta della tua stessa pasta e determinazione che, sopravvissuta al virus, tornata a casa aveva trovato la serratura cambiata e scampanellando con vigore alla porta questa si era aperta mostrando sulla soglia una rom con una bella pancia gonfia in evidenza e affermazione conseguente: “ Sono incinta e questa ora è casa mia, ciao ciao!” … Da piangere e strapparsi i capelli, ma non per l’arzilla vecchietta decisa ad attendere l’occasione giusta per riprendersi il maltolto. Infatti, l’occasione arriva presto con la festa della loro patrona, Santa Sara la Nera protettrice dei gitani. Questi si riuniscono ogni anno tra il 24 e il 25 maggio in una cittadina francese, Saintes Maries de la Mer che custodisce in una cripta le sue reliquie. La statua di Sara, rivestita di abiti multicolori e di gioielli dai fedeli, viene portata in processione fino al mare da gitani provenienti da tutto il mondo … La nostra vecchietta, approfittando della casa momentaneamente vuota, senza farsi accorgere dalle autorità, notte tempo con un fabbro divelle la vecchia serratura e la sostituisce con una nuova e si riprende la casa. Un paio di giorni dopo la rom col compagno rientra dal suo pellegrinaggio e trova la serratura cambiata e comincia a urlare “Questa è casa mia, io sono incinta “… e una vocina gaudente dall’altra parte “Ed io sono in quarantena”.

Sì, lo so che la legge non ammette che un cittadino si faccia giustizia da solo, ma questa è solo una canzone, un racconto di Capitan U 1947 che vi dà appuntamento al prossimo.

Ciao Ciao.