Dal 16 giugno nasce Super! News, un tg per i ragazzi fatto da ragazzi

Dal 16 giugno debutta su Super! (il brand a target bambini e ragazzi di Paramount sul canale 47 del dtt e di tivusat e sul 625 di Sky), il nuovo magazine Super! News, un telegiornale giovane con informazioni, consigli e trend, pensato per far sentire i ragazzi liberi di esprimersi. Un’informazione controllata e allo stesso tempo una guida, nella giungla di stimoli quotidiani, che li vuole aiutare a orientarsi e a essere aggiornati. A presentare ci sono Matteo Robert e Iris Di Domenico, (con la partecipazione di Lisa Lucchetta e Rebecca Parziale, Bado, Elisa Campolunghi, Mariani Aurora e Scarlett, tutti creator del team Stardust). Co-conduttrice anche Jennifer Serpi che tradurrà nella lingua dei segni i commenti in studio e le domande dei ragazzi.

“É un tg fatto dai ragazzi per i ragazzi, in cui parliamo di tutto e di più”.

In ogni puntata i presentatori risponderanno alle richieste del pubblico su diversi argomenti, dalla musica allo sport, ci saranno momenti dedicati a temi più sociali, interviste e rubriche. “La mia top tre delle rubriche è: Consigli di make up, Consigli di stile e Consigli di cuore, la mia preferita”. “Una notizia che mi piacerebbe dare, magari in un futuro molto lontano, se fosse possibile, è che si è trovata una cura a tutte le malattie del mondo”. Ogni settimana dal sito di Super! e dai social verranno raccolte le domande degli utenti e ogni venerdì alle 19:50 andrà in onda il nuovo episodio. “È un’idea tutta italiana che vuole dare spazio e visibilità a talent nostrani. L’evoluzione digitale influenza le modalità di fruizione dei programmi televisivi, innescando nuove dinamiche all’interno di programmi e Super! News è l’emblema di tutto questo. I ragazzi si fidano dei content creator di qualità, per loro sono ambasciatori di tendenze per essere sempre informati” ha detto Cecilia Padula, VP Kids & Family Brand Head di Paramount per South Europe, Middle East e Africa.