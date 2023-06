San Donato, incendio in magazzini Lidl: VV intevenuti con 6 mezzi, nessun ferito

Un incendio è divampato nel pomeriggio di ieri in un magazzino dei supermercati Lidl, in via Angelo Moro 85 a San Donato Milanese. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti con sei mezzi, nessuna persona è rimasta coinvolta. Le persone che si trovavano all’interno della struttura, infatti, sono state tutte evacuate e l’incendio è stato domato.

