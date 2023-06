Red Bull Wake the City: sabato 17 giugno appuntamento in Darsena con lo spettacolo del wakeboard!

In settimana anche un grande evento targato Fastweb: venerdì 16, in piazza Olivetti, il Red Bull Wake the City Opening Party

Mancano solo due giorni alla terza edizione di Red Bull Wake the City, la gara che porta le emozioni del wakeboard nel cuore della città, in particolare alla Darsena che si trasformerà ancora una volta in un’arena per uno degli sport d’acqua più entusiasmanti. L’appuntamento è per sabato 17 giugno, con inizio alle ore 15:00, quando 20 team (12 maschili e 8 femminili) si sfideranno sotto gli occhi attenti della giuria e del pubblico in duelli all’ultimo trick. A fare la differenza per i giudici sarà la qualità dell’esecuzione, ma abbinata alla capacità di esibirsi in sincronia con il compagno di squadra. La gara andrà avanti per tutto il pomeriggio, con le premiazioni previste intorno alle ore 20:00. Ma Red Bull Wake the City non sarà circoscritto alla giornata di sabato. Venerdì 16 appuntamento imperdibile con Red Bull Wake The City Opening Party presented by Fastweb, in piazza Olivetti (Scalo Porta Romana). Dalle 18.00 alle 20.30, ci sarà la “Riders presentation e lucky draw” in compagnia di Massimiliano Piffaretti e, a seguire, DJ set by Eternal Love, con ingresso libero.

“Siamo entusiasti di supportare Red Bull Wake the City, un evento straordinario che celebra non solo la passione e la competizione ma anche le giovani generazioni di sportivi che continuano a stupirci con le loro performance mozzafiato. Attraverso le loro imprese eccezionali questi giovani atleti con il loro impegno e la loro determinazione sono fonte di ispirazione per tutti noi insegnandoci a guardare al futuro con fiducia” – ha dichiarato Michele Sarzana, Head of Brand, Communication & Digital Experience di Fastweb. Tornando alla gara di sabato, le coppie di rider partecipanti si confronteranno nella versione cable wakeboard: trainati da un cavo che ricorda uno skilift, lungo un percorso ad anello, dovranno affrontare ostacoli e kicker posizionati nella darsena per stupire i presenti con salti ed evoluzioni mozzafiato. La gara sarà divisa in due momenti: dopo la prima fase passeranno i primi 6 team maschili e i primi 4 femminili, che daranno vita alla seconda fase, al termine della quale verranno decretate le tre coppie che conquisteranno il podio. Special guest di questa edizione di Red Bull Wake the City sarà Parks Bonifay. Nato a Lake Alfred in Florida nel 1981, ha trionfato cinque volte nel Pro Wakeboard Tour e a soli 14 anni ha vinto gli X-Games. Viene considerato il più importante rider di tutti i tempi.