Milano, tre accoltellati in treno, De Corato: “Salvini aggiunga agenti alla Polfer o usi i militari di ‘Strade sicure’ con facoltà di fermi e arresti”

«Apprendo che ieri sera (martedì ndr), su un treno partito da La Spezia con destinazione Como, all’altezza di Milano Rogoredo, un ragazzo di 19 anni, con precedenti per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, ha iniziato a minacciare i pendolari e 3 di loro sono stati accoltellati senza motivo dallo stesso 19enne. Ringrazio gli agenti della Polizia e della Polfer che sono intervenuti, su segnalazione del capotreno, ed hanno arrestato il malvivente! Quelle sui treni sono aggressioni e violenze che avvengono con una certa frequenza ed è necessario che le nuove assunzioni che attuerà il Ministro Salvini, si parla di circa 2.100 tra uomini e donne, vengano utilizzate soprattutto sui treni dove, come ieri sera per esempio, assistiamo spesso a scene molto gravi e raccapriccianti. Le attuali Forze dell’Ordine presenti sono troppo poche per contrastare l’alto tasso di criminalità che si scatena quotidianamente.

Un’altra soluzione alternativa potrebbe essere quella di militarizzare le carrozze dei treni, utilizzando quelli di “Strade Sicure”, dando agli stessi la facoltà di fermo e arresto, per dare un chiaro e incisivo segnale di sicurezza. Anche il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nei giorni scorsi ha richiesto i militari. L’attuale numero di agenti di Polizia Ferroviaria andrebbe quantomeno raddoppiato se non triplicato».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, membro della Commissione d’inchiesta alla Camera sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato, sugli accoltellamenti avvenuti martedì sera all’altezza della fermata Milano-Rogoredo, sul treno 3098 partito da La Spezia e destinato a Como.