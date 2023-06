Domenica 18 giugno a Villa Scheiber torna “La Lirica in periferia”

Nell’ambito della sesta edizione della rassegna “La Lirica in Periferia”, domenica 18 Giugno alle ore 18:00, a Villa Scheiber, andrà in scena un concerto di musica lirica che avrà come protagonisti il soprano Ekaterina Adamova e il pianista Loris Peverada. I due artisti si esibiranno sulle note di G.F. Handel, G. Pergolesi, A. Cesti, C. W. C. W. Gluck, eseguiranno arie d’opera di W. A. Mozart, G. Gounod, C. Saint-Saens, A. Dvorak, G. Verdi, G. Puccini e romanze di P. Tosti, L. Arditi e S. Rachmaninov. L’evento, organizzato da “Art & Music Insieme, una delle realtà associative più attive nel panorama artistico milanese, sarà patrocinato dal Municipio 8 e vi si potrà accedere liberamente fino ad esaurimento posti. Fondata nel 2017 a Milano, Art & Music Insieme, è un’Associazione Culturale impegnata nella diffusione della conoscenza di musica lirica e classica. Grazie alla collaborazione con le istituzioni milanesi e lombarde, che ne hanno sostenuto e patrocinato le attività, Art & Music Insieme, ha organizzato numerosi concerti a prezzi modici o gratuiti, cui hanno assistito centinaia di amanti di bella musica e canto. Presidente e Direttore Artistico di Art & Music Insieme è il Soprano Ekaterina Adamova, affiancata nella conduzione dal Dott. Antonio Mazzei, responsabile organizzativo e amministrativo.

Per informazioni e contatti https://www.artmusicinsieme.it/