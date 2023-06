Delpini: è stato un uomo con desiderio di vita, amore e gioia

In questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio”. Sono le parole in chiusura dell’omelia dell’arcivescovo Mario Delpini ai funerali di Silvio Berlusconi, in Duomo. L’arcivescovo ne ha tratteggiato alcuni caratteri a indicare il suo essere stato “un uomo”; “vivere, amare ed essere amato, essere contento”, ha detto, dedicando l’ultima parte dell’omelia al Berlusconi “uomo d’affari e politico”. “Vivere e non sottrarsi alle sfide, ai contrasti, agli insulti, alle critiche, e continuare a sorridere, a sfidare, a contrastare, a ridere degli insulti. Vivere e sentire le forze esaurirsi, vivere e soffrire il declino e continuare a sorridere, a provare, a tentare una via per vivere ancora”, ha detto in un passaggio dell’omelia. E ancora: “Amare e desiderare di essere amato. Amare e cercare l’amore, come una promessa di vita, come una storia complicata, come una fedeltà compromessa”. E poi “essere contento e amare le feste. Godere il bello della vita”, ha detto in un passaggio dell’omelia Delpini, proseguendo, tra l’altro: “Essere contento di sé e stupirsi che gli altri non siano contenti.

Essere contento delle cose buone, dei momenti belli, degli applausi della gente, degli elogi dei sostenitori”. Delpini ha quindi tratteggiato il Berlusconi imprenditore e politico: “Quando un uomo è un uomo d’affari, allora cerca di fare affari. Ha quindi clienti e concorrenti. Ha momenti di successo e momenti di insuccesso. Si arrischia in imprese spericolate. Guarda ai numeri a non ai criteri. Deve fare affari. Non può fidarsi troppo degli altri e sa che gli altri non si fidano troppo di lui. È un uomo d’affari e deve fare affari. Quando un uomo è un uomo politico, allora cerca di vincere. Ha sostenitori e oppositori. C’è chi lo esalta e chi non può sopportarlo. Un uomo politico è sempre un uomo di parte. Quando un uomo è un personaggio, allora è sempre in scena. Ha ammiratori e detrattori. Ha chi lo applaude e chi lo detesta. Silvio Berlusconi – ha quindi concluso Delpini – è stato certo un uomo politico, è stato certo un uomo d’affari, è stato certo un personaggio alla ribalta della notorietà. Ma in questo momento di congedo e di preghiera, che cosa possiamo dire di Silvio Berlusconi? È stato un uomo: un desiderio di vita, un desiderio di amore, un desiderio di gioia. E ora celebriamo il mistero del compimento. Ecco che cosa posso dire di Silvio Berlusconi. È un uomo e ora incontra Dio”.