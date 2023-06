Via Adriano, Lega: “Ridicolo vantarsi di uno sgombero atteso da anni”

“E’ francamente imbarazzante l’entusiasmo dell’assessore Granelli per lo sgombero degli edifici di via Adriano 60, di proprietà comunale. Li segnaliamo come un evidente problema di insicurezza e degrado da tantissimi anni, trovandoci di fronte il lassismo di una sinistra che si è vantata per un lungo periodo del suo sistema di accoglienza e poi lasciava immigrati in edifici pericolanti di sua proprietà.

Nel quartiere Adriano i residenti sono stanchi delle promesse della giunta Sala: questi edifici sono in condizioni pessime da anni e sono accanto a una scuola. Tra l’altro si parla ora solo di messa in sicurezza e non di abbattimento che risulta ancora non finanziato, a differenza di quanto promesso per innumerevoli volte. Che dire inoltre del tram 7 i cui lavori sono bloccati da tempo? Dove sono finite la piscina e il centro sportivo che la sinistra promette a ogni campagna elettorale e che sono ancora un miraggio?

Il quartiere dormitorio lo hanno creato loro con le loro varianti che hanno aumentato le volumetrie del residenziale a scapito del commerciale e dei servizi. Basta con le bugie, sulle periferie la giunta si conferma un disastro” Così in una nota Silvia Sardone e Samuele Piscina, consiglieri comunali della Lega.