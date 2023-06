De Corato “Dedichiamo via Volturno a Berlusconi” e da Monza chiedono la dedica dello Stadio

Morto Silvio Berlusconi e ancora prima dei suoi funerali di Stato, ci sono già le proposte popolari o politiche perché a Milano, e non solo, venga omaggiato con l’intitolazione di una strada, di una piazza o un monumento. Due sembrano le proposte più concrete. Che all’ombra della Madonnina gli venga dedicata via Volturno e che a Monza lo stadio porti il suo nome.

A Milano il primo a parlare chiaramente è Riccardo De Corato, ex sindaco e deputato. “Il Comune intitoli a Silvio Berlusconi via Volturno, dove è nato. La notizia della scomparsa di un grande uomo quale è stato Berlusconi, ha lasciato tutto il mondo di stucco. Anche lo stesso sindaco di Milano ha ribadito che Silvio ha amato tanto la sua città”. Per questo “propongo che il Comune intitoli la via Volturno, dove appunto Silvio è nato e cresciuto da bambino, a lui. Glielo deve come atto di riconoscenza e gratificazione verso una illustre personalità che ha saputo dare, sia dal punto di vista politico che, soprattutto, imprenditoriale, moltissimo alla nostra nazione e in particolare alla città di Milano”.

La casa di Berlusconi in via Volturno

In via Volturno, nel quartiere Isola a Milano, in un appartamento di tre stanze con cucina e bagno, il Cavaliere visse la sua giovinezza. Prima della gentrificazione che ha coinvolto la zona negli ultimi 20 anni, quando era un quartiere operaio. È lì dove colui che sarebbe diventato imprenditore e poi politico abitò tra gli anni Trenta e Sessanta insieme a papà Luigi, mamma Rosa, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo. Oggi l’arredamento è stato sostituito, ma la struttura dell’abitazione è quella di allora. Il salotto è stata la cameretta di Silvio da 13 anni in poi: il letto era un divano nel soggiorno con vista sulle bandiere rosse del Partito Comunista milanese, la cui sede era nella stessa strada.

La porta d’ingresso di casa Berlusconi è l’unica, nel piccolo pianerottolo. E da lì si esce sul corridoio lungo da cui si accede, a sinistra, alle stanze che si affacciano su via Volturno: la camera di Maria Antonietta e Paolo, con il balconcino in pietra, quella di papà Luigi e mamma Rosa, con una finestra alta e larga. A destra si trovano invece il bagno lungo e stretto e la cucina. Silvio è tornato qui (foto in copertina), nella sua strada di ragazzo, l’ultima volta nel 2016, alla vigilia dell’ottantesimo compleanno e dopo un periodo difficile per l’operazione al cuore appena subita. Ma non volle salire a rivedere l’appartamento.

Foto del settimanale Oggi- La casa di Berlusconi

Lo stadio di Monza a Berlusconi

Da Monza ci sono invece le richieste arrivate direttamente dai banchi dell’opposizione: l’intitolazione ufficiale dell’U-Power Stadium al ex primo ministro che ha portato il Monza in serie A, e l’assegnazione del Giovannino d’oro alla memoria a pochi giorni dalla cerimonia. A chiedere di dare il nome di Berlusconi allo stadio è stata la consigliera Martina Sassoli (ex Forza Italia che a dicembre dopo molti anni di militanza ha abbandonato il partito ed è passata al Gruppo Misto). Sassoli ha chiesto che l’U-Power Stadium venga intitolato al presidente Berlusconi. “Lo chiediamo con un ordine del giorno che può essere sottoscritto da tutti i consiglieri – spiega -. Per poi sottoporre al prefetto l’intitolazione ufficiale al presidente”.

stadio Monza

Il famedio e il ricordo di Milano

Un impegno, quello del ricordo con un intitolazione, che trova d’accordo anche la Lega. A Milano i consiglieri comunali della Lega, oltre a manifestare il dolore per la notizia della scomparsa, già lunedì avevano lanciato in coro una proposta per andare in quella direzione: “Berlusconi ha rappresentato la storia del nostro paese e ha dato lustro alla Città di Milano. Chiederemo in Consiglio comunale all’amministrazione di mettere in atto tutte le iniziative per il ricordo di un grande milanese, partendo dall’intitolazione di un luogo simbolo della nostra città e dell’iscrizione al famedio”. Stessa richiesta subito avanzata da Forza Italia, a poche ore dalla morte. (MilanoToday)