ATM: per i funerali di Berlusconi chiusa Stazione MM Duomo, deviate linee Tram e Bus

In occasione dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi oggi Atm cambierà “il servizio di numerose linee su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per permettere il passaggio di persone e rappresentanti delle Istituzioni da e per piazza del Duomo e, dalle 10, fino al tardo pomeriggio i treni di M1 e M3 salteranno la stazione di Duomo”.

L’azienda dei trasporti municipali consiglia di usare “Centrale, Loreto o Cadorna per cambiare linea della metropolitana. Per raggiungere la piazza del Duomo scendere a Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori. Anche l’ATM Point di Duomo sarà chiuso”. Anche diverse linee del tram e bus che attraversano il centro “potrebbero essere temporaneamente deviate o interrotte, sempre a partire dalle 10. Le tratte interessate riguardano il tram delle linee 1, 2, 12, 14, 15, 16, 19, 24 e 27 e i bus delle linee 54, 60, 73 e 84”, spiega Atm.