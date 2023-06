Lavorare “vicino a casa” per chi abita nell’hinterland milanese: oltre 50 le opportunità per l’apertura ADHR Group a San Donato

La nuova sede dell’agenzia per il lavoro, che affianca quella di Milano arrivando così a 9 filiali in Lombardia, si trova al centro del ricco polo industriale alle porte del capoluogo meneghino e offrirà opportunità di lavoro fisicamente vicine ai cittadini che abitano nelle zone non solo di San Donato, ma anche di Melegnano, Carpiano e San Giuliano Milanese. I profili cercati, per i quali è già possibile candidarsi, riguardano imprese del comparto metalmeccanico, logistica, office e farmaceutico e vanno da operai generici a impiegati – contabili, amministrativi, marketing e segreteria di direzione – con RAL che variano dai 21mila euro annui ai 30mila e oltre

Ha inaugurato la scorsa settimana la nuova filiale dell’agenzia per il lavoro ADHR Group a San Donato Milanese, in via Martiri di Cefalonia, con l’apertura immediata di oltre 50 posizioni per chi cerca lavoro nella prima cerchia dell’hinterland milanese. La neo sede, che andrà a supportare quella milanese di via Piacenza, si trova al centro dell’importante polo industriale alle porte del capoluogo meneghino, ricco di aziende e di uffici che operano anche nei Comuni limitrofi, come Melegnano, Carpiano e San Giuliano Milanese.

“Il Gruppo ha scelto di aprire a San Donato Milanese per essere fisicamente vicino alle numerose realtà produttive di questo territorio e per permettere a chi abita in queste zone di trovare lavoro non lontano da casa”, ha argomentato Valentina Tosi, area manager ADHR per la Lombardia: “Inauguriamo con diverse ricerche aperte per aziende che operano nel comparto metalmeccanica, logistica, farmaceutico e office, per le quali cerchiamo figure che vanno dall’operaio generico fino a impiegati, come il contabile e l’amministrativo con la conoscenza delle lingue, e ancora responsabile di segreteria di direzione, back office commerciale e marketing”.

Per le professioni legate al settore office la RAL annuale in somministrazione oscilla dai 25/30mila euro l’anno, mentre per chi lavora nella logistica e nel metalmeccanico il range può variare tra i 21 e i 27mila euro. “Per diverse aziende seguiamo invece solo la ricerca e selezione del personale che, quindi, sarà assunto direttamente dall’impresa”, ha aggiunto Tosi: “In questi casi le RAL sono maggiori, dai 30mila euro in su l’anno. Abbiamo tanti inserimenti su giugno e luglio, oltre a numerose richieste di sostituzioni per il mese di agosto, una buona opportunità per lavorare in un periodo solitamente di ferie ed entrare in realtà produttive importanti di quest’area”.

Il Gruppo, conta a oggi 60 filiali sul territorio in 8 Regioni, 6 Uffici Regionali dedicati alla Ricerca&Selezione, 9946 lavoratori assunti presso le proprie aziende clienti e 245 dipendenti interni all’organizzazione, di cui l’81% donne. ADHR vedrà entro il 2026 una significativa crescita di filiali in numerose aree dello Stivale, che attiverà un circolo virtuoso di nuove assunzioni, sia interne presso le proprie sedi e uffici sia per aziende clienti.

“I punti fondamentali su cui puntiamo per differenziarci sono due ”, ha aggiunto Elisabetta Bressan, direttore commerciale ADHR Group: “Da un lato l’organizzazione interna ad ADHR, caratterizzata da una comunicazione tra persone trasparente, fondata sull’equità e sul rispetto reciproco, che si manifesta in un’atmosfera di lavoro calda e familiare. Dall’altro il sostegno costante a ogni nostro nuovo progetto, come ad esempio la nuova divisione interna completamente dedicata ad affiancare le filiali in apertura”.

La Lombardia sarà la Regione nella quale il Gruppo investirà maggiormente nei prossimi anni e dove ci sarà un’accelerazione forte: in quest’area è in programma l’apertura di circa 20 filiali nel prossimo triennio e l’assunzione di nuove figure senior che affiancheranno quelle junior. “Abbiamo tanti giovani molto in gamba”, ha infatti aggiunto il direttore commerciale ADHR, “ma ci sarà bisogno di figure manageriali con esperienza, così come di head hunter per la ricerca e selezione di personale”.

ADHR Group ha ottenuto quest’anno la certificazione Great Place to Work® Italia, società di ricerca e consulenza organizzativa che analizza gli ambienti di lavoro misurando le opinioni dei collaboratori e la employee experience, fino a riconoscere e premiare le migliori organizzazioni per cui lavorare in Italia, in Europa e nel mondo.

Per candidarsi alle posizioni della filiale ADHR Group di San Donato Milanese è possibile scrivere a milano@adhr.it o visitare il sito www.adhr.it.