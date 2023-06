La Milanesiana 2023: 13, 14, 15 e 16 giugno quattro appuntamenti a Milano dedicati al DIRITTO a cura di Piergaetano Marchetti

13 GIUGNO – Santuario di San Giuseppe

IL DIRITTO / 1

“La verità della stampa, la verità del diritto: fake news, pubblicità ingannevole, diritto di cronaca”

In collaborazione con Intesa Sanpaolo

14 GIUGNO – Santuario di San Giuseppe

IL DIRITTO / 2

“Leggi buone e leggi cattive. Le leggi razziali”

In collaborazione con Intesa Sanpaolo, Fondazione AEM

15 GIUGNO – Santuario di San Giuseppe

IL DIRITTO / 3

“Le leggi e le gride. Alessandro Manzoni”

150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni (1785-1873)

In collaborazione con Intesa Sanpaolo

16 GIUGNO – Fondazione AEM

IL DIRITTO / 4

“Diritto alla salute”

In collaborazione con Fondazione AEM

LA MILANESIANA, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, torna e dedicarsi al tema del Diritto con quattro appuntamenti a Milano a partire da domani, martedì 13 giugno, a cura del giurista, dirigente e notaio PIERGAETANO MARCHETTI.

Oggi, martedì 13 giugno, l’incontro dal titolo “LA VERITÀ DELLA STAMPA, LA VERITÀ DEL DIRITTO: FAKE NEWS, PUBBLICITÀ INGANNEVOLE, DIRITTO DI CRONACA” (in collaborazione con Intesa Sanpaolo) si tiene al Santuario di San Giuseppe e comincia alle ore 12.00 con un’introduzione di Piergaetano Marchetti a cui segue il dibattito, moderato dallo stesso Marchetti, tra il giornalista d’inchiesta Fabrizio Gatti, l’avvocato specializzato in Diritto penale dell’Economia Umberto Ambrosoli, e il magistrato, ex Procuratore della Repubblica di Milano ed ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati Edmondo Bruti Liberati.

Segue la discussione un concerto del pianista e direttore d’orchestra Antonio Ballista.

Ingresso gratuito su prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-diritto-1-la-verita-della-stampa-la-verita-del-diritto-633927342747

Mercoledì 14 giugno l’evento intitolato “LEGGI BUONE E LEGGI CATTIVE. LE LEGGI RAZZIALI” (in collaborazione con Intesa Sanpaolo, Fondazione Aem), sempre presso il Santuario di San Giuseppe, inizia alle ore 12.00 con un’introduzione di Piergaetano Marchetti. Segue un dialogo tra la presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiana (UCEI) Noemi Di Segni, la scrittrice e traduttrice Elena Loewenthal e il professore emerito di Sociologia e Scienza Politica all’Università degli Studi di Milano Alberto Martinelli.

Conclude l’incontro un concerto del pianista Antonio Ballista.

Ingresso gratuito su prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-diritto-2-leggi-buone-e-leggi-cattive-le-leggi-razziali-633940652557

Giovedì 15 giugno l’appuntamento dal titolo “LE LEGGI E LE GRIDE. ALESSANDRO MANZONI” (in collaborazione con Intesa Sanpaolo) si tiene dalle ore 11.00 al Santuario di San Giuseppe ed è organizzato in occasione dei 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni (1785-1873). Dopo un’introduzione di Piergaetano Marchetti si prosegue con il prologo dell’avvocato e autore di numerosi articoli e pubblicazioni nell’area del diritto del lavoro Franco Toffoletto e il dialogo tra il giornalista e scrittore Francesco Merlo e lo scrittore, giornalista e drammaturgo Luca Doninelli. Alle ore 12.00 il linguista e filologo Angelo Stella modera il dialogo tra Piergaetano Marchetti e il critico cinematografico, giornalista e scrittore Pino Farinotti per introdurre la proiezione di “Alessandro Manzoni Milanese d’Europa. L’immagine della parola” (2016, 55’). Il documentario di Andrea Bellati è scritto da Stella e Farinotti e prodotto dal Centro Nazionale Studi Manzoniani con il contributo di Fondazione Cariplo.

Ingresso gratuito su prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-diritto-3-le-leggi-e-le-gride-alessandro-manzoni-633949127907

Venerdì 16 giugno l’evento “DIRITTO ALLA SALUTE” (in collaborazione con Intesa Fondazione Aem) si tiene presso la Fondazione AEM inizia alle ore 12.00 con l’introduzione di Piergaetano Marchetti a cui segue il prologo letterario della scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Antonella Boralevi. Marchetti modera il dialogo tra il cardiochirurgo Senior consultant presso l’Ospedale San Raffaele di Milano Ottavio Alfieri, il Professore emerito d Microbiologia e Virologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Massimo Clementi, il medico e ricercatore nel campo dell’epatologia e della gastroenterologia Massimo Colombo, l’avvocato Franco Toffoletto e il professore emerito Alberto Martinelli.

Ingresso gratuito su prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-diritto-4-diritto-alla-salute-634138183377