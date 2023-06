Silvio Berlusconi: lutto nazionale per i funerali di Stato mercoledì in Duomo a Milano

Silvio Berlusconi è morto all’età di 86 anni: il leader di Forza Italia si è spento, alle 09:30, all’ospedale San Raffaele di Milano. Accanto a lui i figli Eleonora, Barbara, Marina e Pier Silvio e il fratello Paolo. Ricoverato da venerdì, nelle ultime ore si era aggravato. Il governo ha proclamato il lutto nazionale per mercoledì, la giornata dei funerali di Stato: la cerimonia si svolgerà nel Duomo di Milano, alle ore 15, e sarà celebrata da monsignor Mario Delpini. Il feretro di Berlusconi è stato trasportato a Villa San Martino.

Fino ai funerali, la salma di Silvio Berlusconi resterà villa San Martino, ad Arcore. Per motivi di ordine pubblico, l’ingresso sarà riservato esclusivamente ai familiari più stretti.

Il governo ha dichiarato il lutto nazionale per mercoledì, giorno dei funerali di Stato di Silvio Berlusconi. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Decise anche le bandiere a mezz’asta in tutti gli uffici pubblici, le ambasciate e i consolati da oggi a mercoledì.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, secondo quando si apprende, parteciperà ai funerali di Stato a Milano.

In seguito al decesso di Silvio Berlusconi, su richiesta del gruppo di Forza Italia, l’attività di Aula alla Camera dei deputati viene sospesa oggi e domani. I lavori riprenderanno il 14 giugno alle 9:30. Lo annuncia all’assemblea di Montecitorio la vicepresidente Anna Ascani.

Sulla torre Mediaset, la grande struttura con i ripetitori che si innalza sugli studi televisivi di Cologno Monzese, si alternano da stamattina due scritte: “Ciao Papà” e “Grazie Silvio”. Le scritte hanno sostituito momentaneamente il logo Mediaset e sono visibili anche dalle tangenziali. Con il passare delle ore un po’ di persone sono arrivate davanti gli studi di viale Europa per portare una testimonianza di affetto.

Mediaset saluta Berlusconi e manda in onda una programmazione speciale. Su Canale 5 è in onda uno Speciale Tg5 sulla figura e sull’operato dell’ex premier fino alle 18:25, per poi riprendere dalle 20 alle 24. Lo speciale è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie. Confermate le normali edizioni dei tg Mediaset durante la giornata.

Dalle 20:30 andrà in onda, in simulcast sulle tre reti generaliste e su TgCom24, il documentario di Toni Capuozzo dal titolo “Caro presidente… ti saluto”, regia di Roberto Burchielli. A seguire anche lo Speciale Tg5 in prima serata sarà in onda in simulcast sulle tre reti e su TgCom24, condotto da Cesara Buonamici con Paolo Del Debbio e Nicola Porro. (Tgcom24)