Parco Alessandrini occupato ancora dal mercato abusivo

A partire dalle 4 del mattino l’area attorno al parco Alessandrini, via Monte Cimone, piazzale Cuoco e viale Puglie, è stata occupata da venditori abusivi di merce di dubbia provenienza; con l’apertura del parco dopo poche ore, gran parte degli improvvisati (neanche troppo) ambulanti si sono spostati nell’area verde, occupandola e impedendo il normale utilizzo ai runner e ai proprietari di cani. Nessun controllo all’interno del parco, dedicato al magistrato assassinato durante gli anni di piombo, eppure non é la prima volta che si presenta questa problematica nell’area. Segnalazioni e denunce dei residenti, interventi in Municipio 4 e in Consiglio comunale, la situazione è tollerata dalla Giunta Sala e dalla sinistra milanese ma i residenti sono stanchi ed esasperati di subire un mercato abusivo in pieno giorno e di essere svegliati alle prime ore del mattino dalle urla degli ambulanti che sono ben organizzati e impuniti. È necessario l’intervento della Polizia Locale e sequestrare la merce rubata Porterò ancora una volta la questione a Palazzo Marino ma pretendiamo una soluzione definitiva” la nota di Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Milano. (mi-lorenteggio.com)

