Notte di violenza a Milano, la festa abusiva dei ragazzi del liceo Volta diventa un Far West: calci, pugni e rapine

Su #IlGiorno ho denunciato la situazione legata a quanto accaduto durante la “festa” abusiva organizzata da alcuni ragazzi del Liceo Volta, che oltre ad aver tenuti svegli i residenti di Via Benedetto Marcello con fuochi d’artificio, urla e musica a tutto volume si è conclusa nel peggiore dei modi, con calci, pugni e rapine.

Serve un sistema pronto ad affrontare il problema: la scuola può e deve essere il luogo da cui partire ma il problema sicurezza a Milano è grave e non viene affrontato.

Con le feste abusive si alimenta un circolo vizioso e la situazione non può fare altro che peggiorare, come avviene in molte altre parti della nostra città ed è stato più e più volte denunciato.

Il risultato? Un nulla di fatto da parte dell’amministrazione Comunale, l’essere tacciato come “Bacchettone” ed intanto ecco il risultato sotto gli occhi di tutti…

Naturalmente andrò avanti ancora più determinato di prima affinché il #ComuneDiMilano non faccia finta di nulla e riconosca i problemi.

Dove ci sono ASSEMBRAMENTI servono CONTROLLI sia a tutela dei residenti che di chi rispetta le regole e della legalità e non si può chiudere uno o entrambi gli occhi altrimenti ECCO QUELLO CHE PUO’ SUCCEDERE !!!

https://www.ilgiorno.it/…/festa-liceo-volta-violenze…

Marco Cagnolati

Capogruppo di Forza Italia in Municipio 3 – Milano