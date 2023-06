Milano, sorpreso con quasi 14 chili di droga, De Corato: «Siamo la capitale dello spaccio del sud Europa!»

«Solo nelle ultime 48 ore arrestati 1 ecuadoregno, 8 peruviani, 1 gambiano irregolare e con precedenti e 1 marocchino a cui sono stati sequestrati in totale 12 kg di cocaina, 4 kg di marijuana e 13 kg di hashish».

«In qualità di membro della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla sicurezza e degrado delle periferie in Italia, apprendo che solo nelle ultime 48 ore, nella nostra città, sono stati arrestati 8 peruviani, un ecuadoregno, un gambiano irregolare e con precedenti e un marocchino a cui sono stati sequestrati, in totale, 12 kg di cocaina, 4 di marijuana, 13 di hashish ed un ingente quantitativo di paracetamolo, utilizzato come sostanza da taglio! Gli agenti, inoltre, hanno sequestrato circa 15.000 euro di proventi illeciti. Oltre a tutto ciò altri 12 soggetti, tutti peruviani, risultano indagati. Questi dati, relativi solamente alle ultime ore, confermano il capoluogo lombardo al 1° posto nel sud Europa per spaccio di sostanze stupefacenti. Le Forze dell’Ordine, a cui rivolgo il mio più sentito ringraziamento, fanno il massimo per contrastare questo fenomeno in continua crescita che, sempre, vede protagonisti sudamericani e nordafricani. Confido nella Magistratura affinché possa applicare pene più severe nei confronti di questi malviventi cercando di porre fine al commercio e spaccio di tutta questa droga nelle strade della nostra città».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, membro della Commissione Parlamentare d’inchiesta sulla Sicurezza e sul degrado delle periferie in Italia ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato, sull’arresto di un 26enne ecuadoregno trovato in possesso di quasi 14 kg di droga.