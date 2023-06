Le diete del Professor Sorrentino: LA DIETA LAMPO

Questa dieta, di tre giorni, è uno dei modelli dimagranti più richiesto per risolvere situazioni di emergenza in cui è indispensabile essere subito in forma.

In questo regime, piuttosto severo, i grassi sono praticamente assenti e le proteine animali ridotte al minimo. È utile dopo un periodo di stravizi, prima di un’occasione importante o del temuto debutto in riva al mare. Tre giorni, se anche possono sembrare pochi, sono sufficienti a rimettersi in forma. Questa dieta svolge un’ottima azione disintossicante e antigonfiore, prepara l’organismo a bruciare i depositi di grasso e consente di perdere uno-due chili in un lampo.

Dai menù qui proposti, con duplice alternativa, sono stati esclusi carne, pesce e uova. Per questo motivo, questa dieta non va protratta per oltre tre giorni. Al suo termine, vanno reintegrate le proteine animali.

1° GIORNO

PRIMA COLAZIONE

Tè e caffè senza zucchero

1 yogurt magro o 1 frutto

PRANZO

1 piatto di verdure alla griglia

in alternativa:

1 patata lessa

Insalata di arance e finocchi

Ingredienti per 2 persone: 1 kg di finocchi, 2 arance, 1 cipolla, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, sale, pepe.

Esecuzione: pulite e affettate la cipolla ed i finocchi, sbucciate le arance e tagliatele a fette. Mettete la frutta e la verdura in una insalatiera, condite con olio, sale, pepe e la cipolla. Tenete in frigo per circa 30 minuti ad insaporire prima di servire.

MERENDA

1 frutto o 1 yogurt magro

o 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi

CENA

Pennettte al ragù vegetale

Ingredienti per 2 persone: 140 g di pennette, 100 g di funghi, 2 zucchine, 2 peperoni, 200 g di pomodori ramati, 1 melanzana, 1 carota, 1 spicchio di aglio, salvia, basilico, porro, 2 cucchiai di vino bianco, qualche goccia di tabasco, sale e peperoncino.

Esecuzione: pulite e tritate i funghi. Lavate le verdure e tagliatele grossolanamente, spellate i pomodori e riduceteli a dadini. Mettete tutto in una pentola antiaderente con le erbe aromatiche, l’aglio e il porro affettato sottile. Sfumate con il vino bianco, aggiungete tabasco, sale, peperoncino e lasciate cuocere a fiamma bassa per circa 10 minuti. Lessate la pasta al dente e conditeli con il ragù di verdura.

In alternativa:

Fusilli con le melanzane

Ingredienti per 2 persone: 140 g di fusilli, 2 melanzane, 20 pomodorini da sugo, 10 olive nere denocciolate, basilico, 1 spicchio di aglio, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, sale e peperoncino.

Esecuzione: lavate e tagliate a metà i pomodorini, riducete in tocchetti le melanzane, mettete tutto in una padella antiaderente e fate cuocere per circa 15 minuti. Aggiungete le olive denocciolate, il basilico, lo spicchio di aglio e terminate la cottura. Scolate la pasta al dente, conditela con il sugo di melanzane, l’olio, il peperoncino e mescolate bene.

2° GIORNO

PRIMA COLAZIONE

Tè e caffè senza zucchero

1 yogurt magro o 1 frutto

PRANZO

Una coppa di macedonia di frutta senza zucchero

1 pallina di gelato a piacere

in alternativa:

1 panino integrale

Teglia di patate e verdure

Ingredienti per 2 persone:300 g di carciofi, 100 g di zucchine, 2 patate, 200 g di fagiolini, 300 g di melanzane, ½ dado, prezzemolo, maggiorana, 1 limone, 1 spicchio di aglio, sale, peperoncino.

Esecuzione: private i carciofi delle foglie più dure, lavateli con acqua e il succo di ½ limone, asciugateli e tagliateli a fettine sottili. Pulite melanzane, zucchine, patate e tagliatele a rondelle. Pulite i fagiolini e tritate il prezzemolo, la maggiorana e l’aglio. Prendete una teglia da forno antiaderente e copritene il fondo con le verdure. Emulsionate il limone con sale, peperoncino, maggiorana, prezzemolo e aglio e versatelo sulle verdure. Sciogliete il dado in un bicchiere di acqua calda. Versate due cucchiai del brodo così ottenuto sulle verdure, mescolate e aggiungete il rimanente. Coprite con carta da forno e infornate a 180°per 15 minuti. Tirate fuori la teglia, girate le verdure e completate la cottura per altri 15 minuti senza carta da forno.

MERENDA

1 frutto o 1 yogurt magro

o 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi

CENA

Riso nero con radicchio

Ingredienti per 2 persone: 100 g di riso, 1 cespo di radicchio, 1 yogurt magro, capperi, 1 spicchio di aglio, prezzemolo, erba cipollina, 4 olive verdi denocciolate, basilico, senape, sale, peperoncino.

Esecuzione: lavate e tagliate a strisce il radicchio, scottatelo in acqua bollente salata. Stemperate lo yogurt con la senape, i capperi, l’aglio, le olive, il peperoncino e le erbe aromatiche. Aggiungete la verdura e lasciate riposare il composto per dargli il tempo d’insaporire. Nel frattempo, lessate il riso al dente in abbondante acqua salata, mescolatelo con la salsa e servire.

In alternativa:

Ratatuia fantasiosa

Ingredienti per 2 persone: 4 zucchine, 2 peperoni, 2 melanzane, 4 carciofi, 1 cipolla piccola, 4 patate piccole, 2 pomodori ramati, 2 carote, 100 g fagiolini, prezzemolo, basilico, ½ spicchio di aglio, ½ dado, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva.

Esecuzione: pulite e tagliate tutte le verdure. Mettetele in una teglia antiaderente con il ½ dado, lo spicchio di aglio e due dita d’acqua. Cuocete a fuoco lento per 30/40 minuti, mescolando ogni tanto. A fine cottura salate e aggiungete l’olio.

3° GIORNO

PRIMA COLAZIONE

Tè e caffè senza zucchero

1 yogurt magro o 1 frutto

PRANZO

Zuppa di verdure

Ingredienti per 2 persone: 2 carote, 4 zucchine, 1 porro, 2 pomodori, 1 spicchio di aglio, 200 g di erbette, 200 g di fagiolini, 2 patate piccole, 1 peperone giallo, 1 melanzana, ½ cipolla, ½ dado, prezzemolo, basilico, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, sale, peperoncino.

Esecuzione: lavate le verdure e tagliatele a pezzetti, tritate l’aglio con la cipolla, il prezzemolo e il basilico. Mettete tutto in una pentola con acqua salata e ½ dado, fate cuocere per 1 ora a fuoco basso e recipiente coperto. Versate la zuppa in una zuppiera e condite con olio e peperoncino.

in alternativa:

Insalata di patate e fagiolini

Con aceto balsamico

1 cucchiaino olio

MERENDA

1 frutto o 1 yogurt magro

o 10 mandorle o 3 noci o 15 pistacchi

CENA

Ditali con piselli

Ingredienti per 2 persone: 160 g di ditali, 300 g di piselli surgelati, 1 porro, ½ dado, prezzemolo, 2 cucchiai di vino bianco, 2 cucchiaini di olio extravergine d’oliva, sale e pepe.

Esecuzione: Scongelatele i piselli e poneteli in una padella antiaderente con il porro affettato sottile, il ½ dado ed il vino bianco. Salate, coprite e fate cuocere a fiamma bassa, rifondendo con dell’acqua. Scolate i ditali al dente e versateli in una zuppiera . Unite i piselli, aggiungete l’olio a crudo e mescolate bene.

In alternativa:

Mezzemaniche alla poverella

Ingredienti per 2 persone: 140 g di mezzemaniche, 400 g di pomodori freschi, 1 filetto di acciuga, 1 spicchio di aglio, 2 cucchiaini di pane integrale grattugiato, 2 cucchiai di vino bianco, 2 cucchiai di ricotta grattugiata, sale, pepe.

Esecuzione: in una padella antiaderente mettete il vino con l’acciuga, lo spicchio di aglio, l’origano, il pane grattato e fate rosolare. Aggiungete i pomodori e il sale e fate cuocere per 10/15 minuti a recipiente scoperto. Scolate la pasta al dente, ponetela in una ciotola, aggiungetevi la salsa di pomodoro, la ricotta grattugiata, il peperoncino. Mescolate bene e servite.

Prof. Nicola Sorrentino

Medico Chirurgo Specialista in scienza dell’alimentazione e dietetica,

Specialista in Idrologia, Climatologia e Talassoterapia Direttore IULM Food Academy