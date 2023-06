Capitan U 1947: Signor sindaco di Milano ecco la canzone promessa. Io mantengo sempre le promesse … e lei? (video)

Capitan U 1947 (alias Umberto Napolitano)

Qualche anno fa, prima dello scoppio della pandemia, in un periodo prossimo alla elezione del nuovo Sindaco di Milano, mi ero permesso di scrivere e di interpretare come Umberto Napolitano, quindi ancora senza barba e baffoni da Capitan U, una canzone con un “programma di buon governo” da consigliare al nuovo Sindaco che sarebbe uscito dalle urne, un Sindaco Milanese, che sognavo immaginandolo come un “laureato in periferia”, quindi attento ai vari problemi della città, dall’occupazione delle case di Via Bolla alla droga in via Emilio Gola, dalla merce contraffatta esposta su bancarelle improvvisate dove il controllo dei vigili urbani e della guardia di finanza era pressoché inesistente, alla realtà dell’insediamento della mafia nigeriana nel gestire le richieste di elemosina nei punti strategici presso i supermercati. Continuavo evidenziando la generosità dei milanesi e ricordando con nostalgia il periodo d’oro quando Milano era considerata il centro mondiale della moda ed altro ancora; ma sottolineavo anche il degrado della Stazione Centrale e ironicamente mi soffermavo sulla ormai irreversibile estinzione dei longobardi del capoluogo, “ma dove sono i milanesi se tutti i bar son dei cinesi?”, una città allo sbando sempre più alla mercé della delinquenza con i cittadini in totale confusione, quasi terrorizzati anche dal pensiero di veder trasformato un giorno il loro Duomo in una moschea non per un’ ideologia razzista o emarginante ma per il timore di veder cancellati tutti i propri valori e le proprie tradizioni, e terminavo la canzone con un quesito: “nel mio cuore ho un gran dilemma, per le famiglie ce l’hai un programma?” …

Alla fine, Giuseppe Sala è stato poi rieletto Sindaco di Milano ma, non avendo recepito il suo programma per le famiglie, mi permetto di fare un riepilogo della situazione attuale: per i cittadini onesti e meno abbienti tutto è rimasto pressoché invariato se non peggiorato. Per esempio alla Stazione Centrale i banchetti hanno sostituito le borsette con l’esposizione di una vasta gamma di droghe offerte a cielo aperto tanto nessuno glielo impedisce; le case che erano occupate abusivamente tali sono rimaste anche se forse un giorno verranno legalizzate, a favore degli occupanti naturalmente; i cinesi sono sempre in testa alle hit commerciali e il cognome Hu ha soppiantato anche il vecchio (sigh) Brambilla; il Duomo continua ad essere regolarmente occupato, ora vanno di moda i giovani ambientalisti imbrattanti per ricordarci che potremo morire entro tre anni se non ci ravvediamo … tié!!! (con indice e mignolo portati all’altezza dei cabasisi); si sono aggiunte altre piste ciclabili con incremento di incidenti, traffico a rilento e smog; sono aumentate le zone che impediscono l’accesso a chi non ha soldi per cambiare macchina ed altre situazioni “strane” ancora, ma mi soffermo sull’ultima: un/a trans dà di testa e minaccia i bambini che giocano in un parco nei pressi di dove lui/lei svolge le sue allegre attività, e, a dire delle madri, mostra loro pure i genitali per cui i bambini per sicurezza vengono allontanati e in qualche modo sfrattati dal loro campo giochi mentre i vigili, che erano intervenuti per salvaguardarli vengono aggrediti, ma sono per ora solo loro ad essere indagati e con vari capi di imputazione. Un trattamento che può parere piuttosto impari!

Cari cittadini e amici siete soddisfatti di tutto ciò? A voi l’ardua sentenza con commenti in calce da me graditi solo se esposti serenamente o, al massimo, con … “incazzata educazione”.

Al prossimo racconto

Capitan U 1947