Addio Silvio

Silvio Berlusconi è morto. Da venerdì era ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. Il fratello Paolo e i figli erano arrivati stamattina a stretto giro al suo capezzale. Il primo era stato Paolo. Poi i figli, Marina, poi Eleonora, Barbara e Pier Silvio. Il leader di Forza Italia, che aveva 86 anni, si trovava nel reparto di degenza ordinaria dallo scorso 9 giugno per sottoporsi a degli accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica, patologia di cui il leader azzurro soffriva da due anni. Intorno alle 9,30 Paolo Berlusconi è entrato all’ospedale a bordo della sua auto passando per il passo carrabile di via Olgettina. Pochi minuti dopo su una macchina dai vetri oscurati è arrivata la primogenita Marina che ha fatto il suo ingresso dal civico 60 di via Olgettina. Stesso ingresso utilizzato da Eleonora. E subito dopo da Barbara. A stretto giro è giunto al San Raffaele anche il secondogenito Pier Silvio. Secondo quanto riportava Lapresse le condizioni di salute di Silvio Berlusconi entrato in ospedale per accertamenti, non erano migliorate e c’era forte preoccupazione sullo stato di salute del leader di Forza Italia. La situazione è poi precipitata nelle ultime ore.

Ore 12,35 – Bruno Vespa: “Ha portato una ventata di libertà alla democrazia italiana”

Silvio Berlusconi “ha portato una ventata di libertà alla democrazia italiana. Con lui è nata la democrazia dell’alternanza. Indimenticabile la stretta di mano con Bush e Putin nel 2002 a Pratica di mare e il discorso del 2009 a Onna dopo il terremoto dell’Aquila, che fu salutato da destra e sinistra come quello di uno statista”. È quanto dichiara Bruno Vespa, in merito alla morte di Silvio Berlusconi.

Ore 12,29 – Forza Italia; “Vorremmo non lasciarti mai andare via”

Una foto di Silvio Berlusconi che saluta sorridente dal palco un gruppo di giovani che allungano le mani per toccarlo. “Vorremmo non lasciarti mai andare via. Ciao Presidente. La tua comunità politica”, si legge sui profili social di Forza Italia. (fonte Libero)