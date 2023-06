Truppo e Rocca (FdI) “Malamovida e degrado. Chiediamo un’ordinanza contro il vetro e l’alcol”

Con una mozione depositata venerdì in Consiglio comunale Riccardo Truppo e Francesco Rocca, rispettivamente capogruppo e consigliere comunale di Fratelli d’Italia a Palazzo Marino, chiedono venga finalmente operata una limitazione al consumo di alcol in contenitori di vetro che invadono le strade e le piazze milanesi e, soprattutto, si vedono disseminati nelle aree verdi. Inoltre chiedono venga posto il divieto di consumare alcolici vicino alle scuole o a complessi residenziali.

«Tante situazioni di degrado nascono dall’abuso di alcol e dal mancato rispetto degli spazi comuni, soprattutto nelle aree verdi» commenta Truppo al Giornale e racconta di aver appena ricevuto un «accorato appello» da parte dei cittadini del parco Martesana «che da quasi 10 anni subiscono le feste di stranieri a qualsiasi volume e orario del giorno e della notte. Queste situazioni possono essere arginate, bisogna dare alla polizia locale il potere di farlo». Un’ordinanza potrebbe essere secondo loro lo strumento adatto. «La polizia locale non può fermarsi senza un pretesto – continua – invece divieti specifici possono essere utili per intervenire».

Ma oltre questo c’è un’altra misura che l’esponente di FdI vorrebbe portare in aula, e riguarda la vendita di alcol nei minimarket nelle ore notturne. «La presenza di minimarket aperti fino a tarda notte – spiega infatti – ha contribuito all’aumento del consumo di alcolici e superalcolici. L’attività di vendita di alcol in bottiglie di vetro in determinate aree della città genera episodi di violenza e fenomeni di degrado urbano, in quanto l’asporto permette la consumazione all’esterno degli esercizi commerciali e l’abbandono dei contenitori di vetro al suolo pubblico». Così finiscono per farne le spese molte zone cittadine, soprattutto aree verdi, “come piazza Gabrio Rosa in Corvetto, viale Monte Ceneri, parco Trotter, il giardino di via Pismonte, viale Don Orione, piazzale Accursio, tra le più colpite. La presenza diffusa di gruppi di individui che abusano di alcolici ha danneggiato la vivibilità dei quartieri ed è necessario intervenire”.

I rappresentanti di FdI chiedono al sindaco: «un’Ordinanza, su tutto il territorio cittadino, che vieti il consumo di alcolici e superalcolici in contenitori di vetro nelle strade pubbliche e/o aperte a pubblico transito e nelle aree verdi (parchi, giardini, aree giochi, parterre, aree cani) e che venga emessa un’Ordinanza per specifiche aree verdi nei pressi di plessi scolastici o di ingressi di complessi residenziali da individuarsi in sinergia con la Polizia Locale rispetto al numero e la gravità delle segnalazioni ricevute nel tempo, il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi contenitore, ad eccezione delle superfici di somministrazione regolarmente autorizzate».

E sottolinea ancora Truppo al Giornale ” dal primo giugno doveva anche partire la mappatura dei quartieri della città, con cadenza settimanale della commissione sicurezza con l’assessore Marco Granelli per valutare le condizioni di ogni zona, organizzando sopralluoghi specifici. «Un’iniziativa proposta da me e approvata dal Consiglio Comunale. Ma siamo al 10 giugno e stiamo ancora aspettando”.