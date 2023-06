Patologia Clinica, nominato il nuovo direttore all’ASST Gaetano Pini-CTO

l dott. Paparella è il nuovo Direttore della UOC Patologia Clinica dell’apparato locomotore dell’ASST Gaetano Pini-CTO. Migliorare l’organizzazione interne a la gestione delle richieste dei pazienti sono i suoi obiettivi per i prossimi anni

Il dott. Paolo Edmondo Paparella è il nuovo Direttore dell’Unità Operativa Complessa Patologia Clinica dell’apparato locomotore dell’ASST Gaetano Pini-CTO, struttura che gestisce il Laboratorio analisi. Il dott. Paparella, che proviene dall’ASST Nord Milano, succede al dott. Calogero Crapanzano, in pensione. “Siamo molto soddisfatti di accogliere il nuovo Direttore. Il dott. Paparella ha una grande esperienza ed è stato fautore di importanti cambiamenti organizzativi nei laboratori che ha diretto. Siamo certi che la sua esperienza porterà benefici alla nostra organizzazione interna e alla gestione delle richieste dei pazienti”, commenta la dott.ssa Paola Giuliani, Direttore Sanitario dell’ASST Gaetano Pini-CTO che aggiunge: “Ringrazio il suo predecessore, il dott. Crapanzano, storico direttore del nostro Laboratorio analisi, soprattutto per il suo eccellente lavoro svolto nel corso della pandemia, quando anche questa ASST è stata chiamata a partecipare alla campagna vaccinale”.

Genovese di nascita, milanese di adozione, il dott. Paparella si è laureato in Medicina e specializzato in Biochimica clinica, indirizzo diagnostico, all’Università degli Studi di Milano. “Ho iniziato la mia attività professionale presso il Laboratorio di Patologia clinica dell’Ospedale di Busto Arsizio, dove ho approfondito le conoscenze inerenti al settore Ematologia, soprattutto onco-ematologia e coagulazione di primo e secondo livello. Dopo nove anni, mi sono trasferito presso la Clinica San Carlo di Paderno Dugnano, privata convenzionata, con il ruolo di responsabile del Laboratorio analisi. Nei 21 anni di permanenza, ho implementato un sistema per l’auto-validazione degli esami di chimica clinica e immunochimica, atto ad auto-validare l’80% degli esami eseguiti, secondo criteri da me istituiti e condivisi con il personale del reparto. Porterò questo metodo anche in questa ASST, come ho fatto negli scorsi anni all’ASST Sette Laghi e all’ASST Nord”, dice il nuovo direttore della UOC Patologia Clinica dell’apparato locomotore. L’Unità Operativa Complessa Patologia Clinica dell’apparato locomotore è un servizio sanitario di supporto dell’ASST Gaetano Pini-CTO che svolge attività di diagnostica nel campo della Medicina di Laboratorio offrendo supporto terapeutico, di prevenzione ed epidemiologico finalizzati a soddisfare i bisogni di salute del cittadino. La UOC si occupa per esempio di diagnostica di laboratorio di tutte le malattie autoimmunitarie di carattere reumatologico. L’attività di diagnostica è rivolta sia agli utenti esterni sia ai pazienti degenti presso l’ASST Gaetano Pini-CTO.

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini-CTO, punto di riferimento per l’ortopedia, la riabilitazione specialistica, la reumatologia e la neurologia, a livello nazionale, comprende a Milano tre presidi ospedalieri: il Gaetano Pini, il CTO e il Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi. L’ASST Gaetano Pini-CTO – evoluzione della Scuola Ortopedica milanese nata nel 1874 – è specializzata in patologie e traumi dell’apparato muscolo-scheletrico, reumatologia e fisiatria. L’Azienda accoglie ogni anno più di 800mila utenti e i suoi specialisti lavorano con le più sofisticate tecniche di imaging, attraverso sale operatorie sia convenzionali sia dotate delle ultime tecnologie. L’ASST Gaetano Pini-CTO è centro erogatore per la presa in carico dei pazienti cronici nell’ambito delle patologie reumatologiche e della Malattia di Parkinson.