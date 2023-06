Le tendenze degli affitti nel mese di Giugno 2023

Il report di Giugno 2023 evidenzia le province più e meno convenienti, le regioni più richieste e le tipologie di immobili più popolari in Italia.

Nel mese di Giugno 2023, Caseinaffitto360.com ha analizzato le statistiche relative al mercato immobiliare italiano, offrendo un quadro dettagliato delle tendenze del settore. Il report prende in considerazione diversi fattori, tra cui le variazioni di prezzo per appartamenti di 50mq, la richiesta nelle diverse regioni e provincia, e le tipologie di immobili più popolari.

Le 5 province più convenienti in termini di diminuzione di prezzo per appartamenti di 50mq sono risultate:

1) Bolzano: -22.80%, con un prezzo medio di 518 €;

2) Verona: -10.67%, con un prezzo medio di 452 €;

3) Campobasso: -7.47%, con un prezzo medio di 322 €;

4) Nuoro: -7.28%, con un prezzo medio di 293 €;

5) Palermo: -6.75%, con un prezzo medio di 373 €.

Al contrario, le 5 province meno convenienti in termini di aumento di prezzo per appartamenti di 50mq sono:

1) Vercelli: +18.52%, con un prezzo medio di 352 €;

2) Trento: +16.92%, con un prezzo medio di 532 €;

3) Vibo Valentia: +15.67%, con un prezzo medio di 406 €;

4) Trapani: +11.71%, con un prezzo medio di 353 €;

5) Olbia: +9.98%, con un prezzo medio di 507 €.

In termini di regioni, le 5 migliori per quanto riguarda gli appartamenti di 50mq sono:

1) Basilicata: -5.61%, con un prezzo medio di 353 €;

2) Calabria: -3.09%, con un prezzo medio di 282 €;

3) Campania: -1.25%, con un prezzo medio di 315 €;

4) Lazio: -1.07%, con un prezzo medio di 554 €;

5) Marche: -2.00%, con un prezzo medio di 440 €.

Le 5 città più richieste per gli appartamenti di 50mq sono state:

1) Roma: 554 €;

2) Palermo: 373 €;

3) Milano: 620 €;

4) Napoli: 517 €;

5) Sassari: 359 €.

Invece, le 5 città meno richieste per gli appartamenti di 50mq sono risultate:

1) Gallarate: 431 €;

2) Fiorano modenese: 413 €;

3) Ferno: 429 €;

4) Camporosso: 552 €;

5) Como: 421 €.

Per quanto riguarda le peggiori regioni per gli appartamenti di 50mq, la classifica è la seguente:

1) Abruzzo: +0.37%, con un prezzo medio di 270 €;

2) Friuli-Venezia Giulia: +0.85%, con un prezzo medio di 355 €;

3) Liguria: +1.53%, con un prezzo medio di 399 €;

4) Lombardia: +3.51%, con un prezzo medio di 620 €;

5) Piemonte: +3.83%, con un prezzo medio di 434 €.

In termini di richiesta, le 5 regioni più richieste per gli appartamenti di 50mq sono state:

1) Lombardia: 620 €;

2) Emilia-Romagna: 369 €;

3) Veneto: 370 €;

4) Campania: 315 €;

5) Toscana: 434 €.

Mentre, le 5 regioni meno richieste per gli appartamenti di 50mq sono risultate:

1) Valle d’Aosta: 402 €;

2) Molise: 322 €;

3) Basilicata: 353 €;

4) Sardegna: 440 €;

5) Trentino-Alto Adige: 532 €.

Infine, il report di Caseinaffitto360.com ha evidenziato le 5 tipologie di immobili più richieste in Italia :

1) Case: 52.528 annunci;

2) Appartamenti: 49.526 annunci;

3) Appartamento ammobiliato: 39.562 annunci;

4) Locali: 27.543 annunci;

5) Negozi: 17.444 annunci.

Questi dati offrono un’importante panoramica sul mercato immobiliare italiano nel mese di Giugno 2023, permettendo a potenziali inquilini e proprietari di immobili di comprendere meglio le tendenze e di prendere decisioni informate riguardo alle loro scelte abitative e di investimento.

Tutti i dati sono disponibili su https://www.caseinaffitto360.com/