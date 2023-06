Aperitivo ad arte, le speciali aperture serali per l’estate del Museo del Duomo

Tre appuntamenti tematici, in dialogo con restauratori e storici dell’arte e un suggestivo aperitivo nella splendida cornice del cortile di San Gottardo in Corte. Prenotazioni su duomomilano.it per appuntamenti estivi dedicati alle bellezze del Museo del Duomo: tre eventi unici per ascoltare dalla voce di restauratori e storici dell’arte approfondimenti e curiosità riguardanti una selezione di opere della collezione, con la possibilità di gustare un aperitivo in un’atmosfera ricca di bellezze artistche e di visitare il museo in orario di apertura straordinaria.

Dopo il successo dello scorso anno, tornano puntuali anche quest’anno le aperture in orario serale del Museo del Duomo (Piazza del Duomo, 12) in occasione dell’estate: il 20 giugno, il 4 e il 18 luglio, a partire dalle ore 18.30. Ogni serata si aprirà con un focus alla scoperta di preziosi manufatti di epoche e materiali differenti, in dialogo con i restauratori e gli storici dell’arte che ne custodiscono la preziosità e la storia; a seguire sarà possibile assaporare un rilassante aperitivo nell’incantevole cortile del Museo, all’ombra della copia della Madonnina e del campanile della Chiesa di San Gottardo in Corte. Al di là di questi momenti dedicati, i partecipanti potranno visitare liberamente il percorso museale, ammirando le altre opere in esposizione.

Aperitivo AD ARTE al Museo del Duomo di Milano è prenotabile sul sito ufficiale duomomilano.it, al costo di € 25,00 (Intero) e € 20,00 (Ridotto), selezionando la fascia oraria preferita, fino ad esaurimento posti (sono previsti più slot, il primo con inizio alle ore 18.30, l’ultimo con inizio alle ore 20.00). Il costo è comprensivo del biglietto d’ingresso al museo e dell’aperitivo.

Martedì 20 giugno – A partire dalle ore 18.30 – Preziose oreficerie e antichi avori

Nella suggestiva sala che ospita il Tesoro del Duomo di Milano, il restauratore Franco Blumer ed Elisa Mantia propongono un approfondimento dedicato a manufatti di assoluta rarità e bellezza, opere eburnee e di alta oreficeria risalenti al V – XIII secolo. Un tempo in uso durante le celebrazioni liturgiche e oggi in esposizione in Museo, le opere del Tesoro presentano necessità conservative ben precise. Curiosità: quanta cura e attenzioni necessitano oggetti così antichi per essere esposti al pubblico e valorizzati?

Martedì 4 luglio – A partire dalle ore 18.30 – Colori e seta: i variopinti arazzi della collezione

Tra le sale del Museo, una serata dedicata agli arazzi. La restauratrice Ilaria Mensi ed Elisa Mantia racconteranno come sono stati eseguiti i preziosissimi filati in esposizione, il loro passato e gli avvenimenti principali che ne hanno determinato l’inserimento all’interno del patrimonio dei tessili del Duomo, rendendoli oggi esemplari ampiamente valorizzati nel percorso museale.

Curiosità: quali sono le tecniche di restauro più all’avanguardia per preservarne la bellezza senza tempo?

Martedì 18 luglio – A partire dalle ore 18.30 – Maestria d’intagli: il modellone del Duomo

Il restauratore Luca Quartana guiderà alla scoperta del “modellone ligneo del Duomo” (1519-1891), raccontando insieme ad Elisa Mantia come è arrivato fino a noi, ma soprattutto cosa ha rappresentato ai fini progettuali per gli architetti che nei secoli si sono susseguiti in capo alla progettazione del Duomo. Curiosità: come si restaura e si conserva nel tempo un modellino che ripropone in scala 1:22 il simbolo di Milano, in ogni sua minuzia?

Si ringrazia Le Gourmet di Tondini

Durante l’aperitivo, sarà possibile gustare il Vino del Duomo, realizzato in esclusiva per la Veneranda Fabbrica del Duomo. Un ringraziamento particolare a La Collina dei Ciliegi e a Massimo Gianolli per il rinnovo di questa felice e consolidata partnership

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:Tel. +39.02.72023375 – info@duomomilano.it

FINO AL 31 AGOSTO, OGNI GIOVEDÌ TERRAZZE DEL DUOMO APERTE FINO ALLE ORE 22.00

Fino al 31 agosto tutti i giovedì, quando le sfumature del tramonto tingono d’incanto il prezioso marmo rosa di Candoglia, i visitatori avranno l’incredibile opportunità di godere in orario serale del maestoso spettacolo delle centotrentacinque guglie e delle numerose statue che popolano le pareti del Duomo. I visitatori potranno così eccezionalmente accedere alle Terrazze della Cattedrale in ascensore (a partire da € 15,00 intero / € 7,50 ridotto), fino alle ore 22.00 (con ultima salita prevista alle ore 20.40), per ammirare da un punto di vista privilegiato la solenne e silenziosa foresta di pietra, gli splendidi ornati e la Madonnina nel momento più suggestivo della giornata: il tramonto. Un’esperienza resa ancor più incantevole grazie a uno speciale accompagnamento musicale dal vivo che, a partire dalle ore 20.30 circa, allieterà la visita di tutti i presenti tra le guglie della Cattedrale. Le note di numerosi artisti e interpreti musicali riecheggeranno così sulle Terrazze del Duomo, levandosi al cielo per accogliere il sopraggiungere della sera.

Tutte le informazioni e prenotazioni sul sito duomomilano.it.