Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all’ospedale san Raffaele di Milano. Era stato dimesso solo il 19 maggio al termine di un mese e mezzo di degenza, prima in terapia intensiva e poi in reparto. Il nuovo ricovero è del tutto inatteso: per domani ad Arcore era stata invitata da Berlusconi la delegazione di Forza Italia al Governo per una ripresa a tempo pieno in prima persona dell’attività “Sono controlli che erano già previsti, sono stati soltanto anticipati di qualche giorno”. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha commentato così il nuovo ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano, rispondendo a una domanda di askanews a margine dell’intervento a Roma al dibattito “Ue-Svizzera, una relazione nel cuore dell`Europa”. “Erano assolutamente previsti”, ha ribadito quando gli è stato ricordato che domani era in programma un incontro ad Arcore tra il leader di Forza Italia e i ministri del governo.politica dell’ex premier leader di Fi.

