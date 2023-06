Rubens Barrichello tra i protagonisti della 12h Hankook all’Autodromo Nazionale Monza

Nel fine settimana in pista anche Mitjet e Eurocup-3. Ingresso gratuito e Grid Walk sabato e domenica.

Torna nel Tempio della Velocità la 12H Hankook. La gara vedrà sfidarsi 30 vetture in una doppia gara tra sabato 10 e domenica 11 giugno. Il primo start verrà dato sabato alle 12.00 con la bandiera a scacchi che sventolerà alle ore 18.30, mentre domenica alle 10.00 il via delle restanti 5 ore e 30 minuti di gara che vedranno in pista vetture GT3, GTX, GT4 e TCR. Oltre alla 12H scenderanno in pista anche le vetture della Mitjet 2L Italia 2023 Series con ben 4 gare tra venerdì e sabato e la neonata Eurocup-3 con le monoposto Tatuus motorizzate Alfa Romeo a sfidarsi sui 5793 metri del Tempio della Velocità. Ingresso libero nelle giornate di sabato e domenica e parcheggio a pagamento (15€ Auto – 5€ Moto).

La 12H Hankook sarà anche l’occasione di rivedere in pista il 3 volte vincitore del Gran Premio d’Italia di Formula 1, Rubens Barrichello, sul gradino più alto del podio nel 2002 e nel 2004 su Ferrari e nel 2009 con la BrawnGP, ultima vittoria per lui in F1. Il brasiliano tornerà nel Tempio della velocità con la Porsche 911 GT3 Cup del team Q1 Trackracing assieme ai connazionali Eduardo Menossi e Marcos Vinicius Neves.

Attesi al via anche molti piloti italiani, a partire dall’equipaggio tricolore della Ferrari 296 GT3 di Kessel Racing. Al volante della GT3 del Cavallino Rampante si alterneranno L.M.D.V., Alessandro Cutrera, Marco Talarico, Marco Frezza e il pilota di casa David Fumanelli.

Leader di classifica di classe 992 sono invece, Sabino De Castro, Fabrizio Broggi e Sergiu Nicolae sulla Porsche 911 GT3 Cup di Willi Motorsport by Ebimotors.

Spettacolo e divertimento saranno ingredienti fondamentali per il fine settimana con la possibilità di accedere alla griglia di partenza per la “Grid Walk” delle due gare della 12H Hankook, oltre a poter incontrare i piloti nel paddock dell’Autodromo Nazionale Monza. Sull’APP “Monza 100” saranno indicate le tribune aperte e i punti di ristoro presenti in Autodromo e le indicazioni per raggiungere le attività del Tiscali Monza Karting, Monza Shop e dell’Info Point dal quale partiranno i “Monza Tour Experience” alla scoperta del Tempio della Velocità.