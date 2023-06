La promessa di Putin: la Russia dispiegherà armi nucleari in Bielorussia a luglio

La Russia inizierà a dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia dopo il completamento delle strutture necessarie, previsto per il 7-8 luglio: lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin al termine del suo incontro con l’omologo bielorusso Alexander Lukashenko. In base all’accordo fra Mosca e Minsk le armi rimarranno sotto il controllo delle forze militari russe. La Russia inizierà a dispiegare armi nucleari tattiche in Bielorussia dopo il completamento delle strutture necessarie, previsto per il 7-8 luglio: lo ha annunciato il presidente russo Vladimir Putin al termine del suo incontro con l’omologo bielorusso Alexander Lukashenko. In base all’accordo fra Mosca e Minsk le armi rimarranno sotto il controllo delle forze militari russe.

