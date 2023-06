Cosa fare oggi e domani in Lombardia: gli eventi del week end 10 e 11 giugno

Dal Festival dei tatuaggi alla Fluo Run, fino al concerto di Radio Deejay. E naturalmente, non dimenticatevi la finale di Champions League

Nel weekend di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023, cosa si potrà fare in Lombardia? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti, provincia per provincia, nella nostra regione.

Cosa fare in Lombardia nel weekend: gli eventi di sabato 10 e domenica 11 giugno 2023

Tanti, come sempre, gli appuntamenti da non perdere in Lombardia, con proposte davvero in grado di accontentare tutti i gusti. Ecco una carrellata dei più importanti.

Partiamo come sempre da Milano dove gran parte dell’attenzione (almeno della metà neroazzurra della città) sarà fissata sabato 10 giugno 2023 a Istanbul, dove l’Inter disputerà la finale di Champions League. Tra maxi sch ermi e bar, tantissimi (ma anche non solo interisti) seguiranno la partita.

Ma, ovviamente, non c’è solo quello. Sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 al Parco Sempione e all’Arco della Pace di Milano torna Party Like a Deejay, la grande festa realizzata da Radio Deejay. Gli ospiti sono davvero pazzeschi: Tra i cantanti che si esibiranno nel corso della festa, Analisa, Ariete, Articolo 31, Blanco, Boro Boro, Bresh, Clara, Coma_cose, Elodie, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, Gianmaria, Lazza, Madame, Mr. Rain, Oriana Sabatini, Paola & Chiara, Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Rondodasosa e tantissimi altri. Info qui

Avete mai sognato di entrare in un quadro? Ora potete farlo con questa mostra che dal 2017 ha avuto oltre 5 milioni di visitatori. “Van Gogh: The Immersive Experience” offre infatti l’opportunità unica di “entrare” dentro i quadri del celebre artista olandese. I biglietti, manco a dirlo, stanno già andando a ruba. Info e biglietti qui

Fino al 21 giugno 2023, poi, potrete assistere alle spettacolari evoluzioni degli artisti del Cirque du Soleil, che porta in scena nel Grand Chapiteau di piazzale Cuoco lo spettacolo “Kurios: Cabinet of Curiosities“. Info qui

Al Mudec prosegue invece la mostra Dalí, Magritte, Man Ray e il Surrealismo. Capolavori dal Museo Boijmans Van Beuningen, che presenta oltre 180 opere tra dipinti, sculture, disegni, documenti e manufatti provenienti dalla collezione di uno dei più importanti musei dei Paesi Bassi. Info qui

Nell’hinterland, invece, impossibile non citare la mostra Candy World Experience, presso il Centro di Arese, con 12 diverse installazioni tutte a tema… caramelle. Un’esposizione immersiva (che resterà aperta sino al 12 luglio 2023) e che propone percorsi tra lecca-lecca, caramelle giganti, piscine di marshmallow e chi più ne ha più ne metta. Info qui

Per cuori forti e amanti del brivido la mostra “Serial Killer Exhibition” nell’area espositiva Spazio Ventura 15. L’esposizione propone le più note scene del crimine ricostruite fedelmente e anche cimeli originali dei più famosi serial killer (c’è anche una collezione di lettere autografe spedite dal carcere alle ammiratrici da parte degli assassini seriali). Per visitarla c’è tempo sino fine luglio 2023. Info qui

Per gli amanti del cibo, infine, segnaliamo due eventi. A Milano il Carbo Beer Festival, in piazza Città di Lombardia, dove potrete gustare carbonara e birre artigianali. A Paderno Dugnano invece in piazza del Mercato il 34° Arrosticini VS Bombette Festival, format enogastronomico dedicato a due grandi specialità italiane.

A Cernusco sul Naviglio, poi, arriva… la Puglia. Tre giorni, da venerdì 9 a domenica 11 giugno 2023 tra musiche popolari salentine, cucina tipica e persino i trulli con gli olivi.

Vi piacciono i tatuaggi? Allora dovete per forza andare a Monza. L’Arena di Monza ospiterà infatti 200 artisti del tatuaggio pronti a sfidarsi in competizioni di qualità e talento per il Fashion Tattoo Festival. L’evento è in programma per sabato 10 e domenica 11 giugno 2023 presso l’area fiere di viale Stucchi. Ci sarannomusica, spettacoli, divertimento, pole dance, burlesque, food truck e tutto ciò che serve per divertirsi. Info e biglietti qui

In Villa Reale Fino al 16 settembre se amate i mattoncini più famosi del mondo è davvero d’obbligo un passaggio alla mostra “I love Lego” dove troverete costruzioni davvero pazzesche…

In provincia invece, da non perdere la Festa della Grecia a Seregno, con cibo e atmosfere tipiche elleniche. Info qui.

A Bergamo torna Urka, la rassegna dedicata agli artisti di strada, che quest’anno si amplia coinvolgendo molte più vie della città. Saranno tantissimi coloro che animeranno sabato 10 giugno 2023 tra giochi ed esibizioni da non perdere.

Sempre sabato sera in città, nel piazzale degli Alpini, sarà in concerto Lo Stato Sociale. Info e biglietti qui.

In provincia di Brescia, invece, prosegue il programma di Franciacorta Aperta, che fino a ottobre permette di scoprire i territori e le loro specialità. In questo fine settimana è la volta di Erbusco. Info e programma qui.

In città invece, appuntamento con il Sommo Poeta. Sabato 10 giugno 2023 l’incontro “Dante dopo Dante” ripercorre la fortuna del “padre della lingua italiana” tra alti e bassi nei secoli. Info qui

Se amate storie e misteri, da non perdere la visita guidata (adatta soprattutto ai bambini) nei Sotterranei del Castello di Brescia, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri. Appuntamento domenica 11 giugno 2023 per scoprire aree solitamente chiuse al pubblico. Info qui

A Bienno, invece, appuntamento imperdibile per gli amanti del vino con il salone di vini della Valcamonica. Ci sarà la possibilità di degustare oltre 50 vini camuni con la presenza dei produttori e di sommelier professionisti che terranno anche delle degustazioni tematiche guidate. Info qui

A Como riprendono gli eventi di Lake Como. Domenica 11 giugno 2023 l’appuntamento è a Ponte Lambro con “Sulle rive del Lambro con Plinio e Leonardo”.

Per chi ama il cibo internazionale, invece, da giovedì 8 giugno fino a domenica 11 giugno, imperdibile appuntamento ai giardini del Tempio Voltiano con “A taste of Scotland”, tra street food e mercatini.

A Lecco, è tempo di divertirsi tra colori sgargianti, magliette fluo, gadget luminosi e laser. Arriva infatti la prima edizione della Fluo Run, in programma sabato 10 giugno 2023. Info qui

A Pavia, torna, nel cuore della città, il tradizionale appuntamento con il Palio del Ticino, nel segno della tradizione e della storia. Tanti gli appuntamenti da non perdere sia sabato 10 che domenica 11 giugno 2023.

A Cremona va in scena l’ottava edizione del PAF – PorteAperte Festival. Si tratta di un evento “diffuso”, suddiviso in varie location cittadine, dove saranno proposti eventi culturali, letterari, enogastronomici. Tra gli ospiti anche il cantautore Gianmaria tra i protagonisti dell’ultimo Sanremo.

Fino al 10 giugno, poi, il Museo Il Cambonino Vecchio propone una mostra decisamente curiosa, dedicata agli spaventapasseri.

Se vi piace viaggiare “nel tempo”, non dovete perdervi infine il treno storico che domenica 11 giugno 2023 partirà da Milano Cadorna e raggiungerà Laveno Mombello Lago, in provincia di Varese.

La composizione del treno è completata da un locomotore elettrico FNM E610.04 della Breda-CGE, realizzato nel 1949, e dal locomotore elettrico FNM E600.03 della OM-CGE, costruito nel 1928, interamente restaurati. I posti offerti sono 160 e gli orari sono i seguenti: da Milano Cadorna partenza alle ore 9.40 e arrivo a Laveno Lago alle ore 12.22. Il rientro è previsto con partenza da Laveno Lago alle ore 15.50 e arrivo a Cadorna alle ore 18.51.

Grazie alla collaborazione con Trenord, che si occupa della trazione e della manutenzione dei treni, il programma prevede attualmente tre corse storiche-turistiche da Milano Cadorna a Laveno Lago: domenica 11 giugno, domenica 17 settembre e domenica 19 novembre.

Il biglietto andata e ritorno costa 21 euro, corrispondente alla tariffa regionale di 1a classe, e consente anche di raggiungere la stazione di partenza di Milano Cadorna da qualunque località della Lombardia, sui normali treni Trenord. I ragazzi fino a 14 anni viaggiano gratuitamente, prenotando il biglietto per assicurarsi il posto a sedere

I biglietti sono disponibili sul sito di Trenord (www.trenord.it). Per saperne di più clicca qui

