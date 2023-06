Via Zamaglia, immigrazione clandestina: fermato presunto scafista 19enne

Giovedì pomeriggio, intorno alle 16.30, gli agenti della Squadra Mobile, durante un controllo tra via Zamagna e piazza Selinunte, zona San Siro, hanno fermato un ragazzo straniero perché sospetto e al controllo degli agenti ha fornito generalità false. Accompagnato in Questura, dopo ulteriori controlli, è risultato essere un egiziano di 19 anni, senza fissa dimora e nullafacente, destinatario di un ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Catania nel marzo scorso, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Il 19enne era arrivato in prossimità delle coste italiane nell’ottobre del 2022, a bordo di un barcone, con oltre 600 persone. Soccorso dalla nave Diciotti, è stato fatto sbarcare al porto di Catania insieme agli altri 333 uomini che erano in viaggio con lui. Tra questi erano stati individuati 8 presunti scafisti, tra cui il 19enne egiziano. Fermato e successivamente scarcerato, se ne erano perse le tracce. Adesso dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di favoreggiamento di immigrazione clandestina.