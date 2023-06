Ruggeri (FdI): extracomunitari tristi testimoni dell’amore di Sala per le periferie

“Nel quartiere di Greco, a poche decine di metri una dall’altra, giacciono in stato di semi-abbandono due delle tante opere che il Comune di Milano non ha terminato entro i termini stabiliti”. Lo scrive in una nota Otello Ruggeri, presidente del Circolo Nord Est Milano di Fratelli d’Italia.

“Da un lato di via Rho con affaccio su via Rimembranze di Greco – spiega Ruggeri – c’è l’ex campo da calcio del Greco Pantagon, dismesso da più di 25 anni con la promessa di rinnovarlo e riattivarlo al termine dei lavori per la realizzazione del Borgo Cascina Conti. Uno spazio sottratto al quartiere, attualmente ricoperto di erbacce, utilizzato come deposito di terra da riporto e di macchinari inutilizzati, dove fanno capolino due porte da calcetto in ricordo della passata vocazione sportiva. Su uno degli ingressi è ancora appeso lo striscione di quando il progetto di gestione dell’area, presentato da un gruppo di associazioni, si aggiudicò il bando periferie 2018. Un progetto che ha avuto vita breve e si è spento su se stesso senza lasciare traccia del lavoro fatto”.

“Sull’altro lato di via Rho – Continua Ruggeri – sarebbero in corso di realizzazione degli orti urbani destinati ai cittadini della zona, ma i termini per la consegna sono abbondantemente scaduti. Gli appezzamenti già suddivisi e recintati (anche se le chiavi sono state lasciate nel cancelletto d’ingresso) sono ricoperti da una selva di ortiche e solo di rado si vedono tre operai che continuano i lavori. Unici assidui frequentatori dell’area gli abitanti di alcune roulotte parcheggiate nei dintorni, che utilizzano l’acqua destinata agli orti per i loro usi domestici”.

“A compendio di tutto ciò, a lato delle due aree corre la ferrovia sotto le cui arcate hanno trovato rifugio numerosi extracomunitari, anche loro vittime e tristi testimoni dell’amore per le periferie della Giunta Sala”. Conclude Ruggeri.