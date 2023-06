Un premio letterario internazionale senza premi: “Le nostre Parole per l’Alluvione”

“Le nostre Parole per l’Alluvione”.

Può esistere un “premio senza premi”? Secondo l’Associazione Culturale Ultimo Rosso sì.

Mentre rullano i tamburi dei media per l’arrivo imminente del Premio Strega, cui ne seguiranno una dozzina di grande e media taglia, più alcune migliaia sparsi in tutta la penisola, è molto consolante (per me e per questo giornale) sapere che c’è qualcuno che pensa che la letteratura, e in particolar modo la poesia, non c’entri nulla con le gare, le classifiche, i premi, gli allori. Si scrive una poesia, o un racconto, o un romanzo, per “il bisogno di farlo”. Lo si mette in circolazione per condividerlo con altri. Si apre un libro per il solo piacere di leggerlo. Poi, è vero, esiste una Grande Letteratura e una letteratura usa e getta, ci sono poeti eterni e artigiani o semplici copisti, ma la scrittura e la lettura sono un meraviglioso gesto individuale e universale, sono l’output creativo che irrompe nel quotidiano. E merita di essere ascoltato.

Ecco, quindi, un Premio Internazionale senza Premi. Dove non si vince nulla, a cui si partecipa con un proprio libero gesto creativo, in prosa o in poesia, con il pensiero rivolto alla tragedia che ha colpito l’Emilia-Romagna. Una tragedia di cui non è responsabile una “natura cattiva” ma l’incuria, il cemento e la corsa al profitto. “Le nostre Parole per l’Alluvione” vogliono essere un piccolo segno riparatore.

Buona scrittura a tutte e a tutti.

Francesco Monini

direttore responsabile di Periscopio

ECCO IL BANDO:

Premio Internazionale

CONCORSO SENZA PREMI

“Le nostre Parole per l’Alluvione”

BANDO

’Associazione Culturale “Ultimo Rosso”, in collaborazione con “Periscopio” quotidiano online bandiscono la prima edizione del

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE SENZA PREMI

“Le nostre Parole per l’Alluvione”

Al Premio si partecipa con opere edite o inedite, in lingua italiana, in vernacolo o lingua straniera (purché corredate da traduzione in italiano a cura dell’Autore candidato), a tema libero (non è quindi necessario un qualsiasi riferimento alla tragedia dell’alluvione).

Il Concorso è rivolto ai soli Autori maggiorenni.

La partecipazione al Concorso prevede un contributo di adesione libero di almeno 5 Euro, da versare autonomamente alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna per aiuti alle persone delle aree alluvionate .

Ogni Autore può partecipare a più di una Sezione, con un massimo di un’opera per ciascuna di esse.

Il Concorso è suddiviso nelle seguenti Sezioni:

Sezione A _Poesia singola edita o inedita a tema libero, lunghezza massima 40 versi, carattere Times New Roman 14, interlinea 1,5.

Sezione B_ Racconto edito o inedito a tema libero, lunghezza massima 20.000 battute (spazi inclusi), carattere Times New Roman 14, interlinea 1,5.

Le opere dovranno pervenire entro il 21 luglio 2023, esclusivamente in formato elettronico Word all’indirizzo email: lultimorosso.ferrara@gmail.com , indicando nel testo della email nome e cognome del concorrente, email, recapito telefonico e titolo dell’opera candidata. In allegato sarà inviato il testo dell’opera e la ricevuta di avvenuto versamento della quota libera di adesione.

La quota di adesione sopracitata dovrà essere corrisposta alle seguenti coordinate:

Agenzia regionale Sic.T. Protezione civile Emilia Romagna – IBAN: IT69 G020 0802 4350 0010 4428 964 – Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”

Ogni Autore, per il fatto stesso di partecipare al Concorso, dichiara la propria esclusiva paternità e originalità delle opere inviate e del loro contenuto. Dichiara inoltre di avere il pieno possesso dei diritti di utilizzo delle opere e che le stesse sono libere da ogni eventuale vincolo editoriale sia in caso di opera inedita sia in caso di opera edita, manlevando pertanto l’Organizzazione del Concorso dalle eventuali pretese o azioni di terzi.

La Giuria si riserverà, d’intesa con l’Organizzazione, il diritto di escludere dal Concorso le opere che, a proprio insindacabile giudizio, riterrà offensive, di cattivo gusto o comunque non in linea con lo spirito sociale e culturale del Concorso.

Le liriche partecipanti che supereranno la selezione operata dalla Giuria, saranno pubblicate all’interno della rubrica “Parole a Capo” del quotidiano online Periscopio. Inoltre, dopo un ulteriore selezione, una cinquantina di opere (di poesie e racconti) verranno inserite in una antologia dal titolo: “Le nostre Parole per l’Alluvione”. (Il prezzo di copertina sarà indicato successivamente, non potendolo definire prima di conoscere il n. complessivo delle pagine. Pagate le spese, gli introiti della vendita del volume saranno devoluti alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna)

Informativa ex art. 13 del D.L. 196/2003, GDPR n. 2016/679, sulla tutela dei dati personali: i partecipanti al Concorso autorizzano l’Associazione organizzatrice al trattamento dei dati personali al solo fine di permettere il corretto svolgimento delle diverse fasi del Concorso stesso.

GIURIA DEL PREMIO

Pier Luigi Guerrini – Presidente di Giuria – poeta e critico letterario (Ferrara) Roberta Barbieri – poetessa, giornalista pubblicista – Poggio Renatico (FE) Moka – Monica Zanon – poetessa, scrittrice- Associazione Licenza Poetica (Solcio di Lesa – NO)) Maria Calabrese – docente di letteratura italiana – Biblioteca Popolare Giardino (Ferrara) Francesco Monini – scrittore, giornalista – quotidiano online Periscopio (Ferrara)

Il giudizio della Giuria si intende come insindacabile e inappellabile.

(Periscopio)