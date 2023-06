Lavoro: Negozi Decathlon assumono 300 Assistenti Vendite e Addetti Magazzino

Il Gruppo ricerca nuovo personale per i 140 negozi presenti in Italia

Negozi Decathlon offrono nuove opportunità di lavoro a oltre 300 Assistenti vendita, Responsabili magazzino, Direttori dipartimento e Addetti finanza e contabilità, i quali saranno assunti presso i 142 punti vendita presenti su tutto il territorio nazionale. Il requisito più importante valido per tutti i profili è una forte passione per lo sport. Gli Assistenti alla Vendita avranno il compito di garantire la disponibilità dello stock, prendere in autonomia decisioni circa la gestione del layout e del merchandising del proprio negozio, accogliere ed accompagnare il cliente nell’acquisto desiderato tramite il canale di vendita più adatto sia fisico che digitale e mettere la passione sportiva al servizio di clienti, club e scuole; gli Addetti al Reparto Magazzino dovranno coordinare l’attività sul campo, garantire l’affidabilità dello stock e delle consegne, contribuire alla sicurezza del sito, motivare il team attraverso la formalizzazione di obiettivi, sviluppare l’autonomia dei collaboratori e delle collaboratrici attraverso un piano di sviluppo, garantire tempistiche di ricezione, prelievo e spedizione in linea con gli standard fissati; i Direttori del Dipartimento dovranno partecipare attivamente ai processi di selezione del team prendendosi cura dell’integrazione e della formazione dei propri collaboratori, mettere la propria passione sportiva al servizio di clienti, garantire la migliore esperienza d’acquisto, pianificare e organizzare le risorse per soddisfare in modo efficace i bisogni e le richieste di clienti e sportivi e valorizzare i talenti dei collaboratori; gli Specialisti in Finanza e Contabilità dovranno predisporre analisi e controlli contabili, partecipare alla chiusura contabile mensile, contribuire al rispetto dell’applicazione dei principi contabili e al miglioramento costante dei processi nell’area di responsabilità, rappresentare il primo livello di supporto al negozio nelle procedure di flussi e contabilità. Decathlon è una realtà multinazionale, che ha lo scopo di far vivere ai propri clienti la miglior offerta omnicanale nel mercato sportivo e consente loro di praticare sport e di godere dei suoi benefici.

Per verificare tutte le altre figure… continua a leggere