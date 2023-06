Il quadro dei redditi di Milano quartiere per quartiere

Le modalità di reddito a Milano sono molto diverse, come indicano i dati diffusi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, analizzati dal Corriere della Sera.

Il reddito medio lordo nel capoluogo lombardo è di 37.204 euro pro capite, ma è evidente che ci sono forti disparità tra i quartieri. Le zone centrali registrano un reddito fino a 90.000 euro annui, mentre le zone più periferiche non arrivano nemmeno a 18.000 euro annui. I dati rilevati dal Mef riguardano esclusivamente i redditi da lavoro, non sono quindi inclusi i redditi da immobili. Recenti notizie di un quotidiano locale indicano che gli stipendi dei milanesi sono in aumento rispetto agli anni precedenti, con un incremento del 5,5% solo nel 2021. Rispetto al 2019 si registra un incremento medio di circa 1.500 euro a persona. I registri del Ministero forniscono una ripartizione del reddito pro capite in base ai CAP della città, consentendo una valutazione dettagliata della situazione economica di Milano ed evidenziando le differenze significative tra i residenti nelle diverse zone.

La gamma dei redditi a Milano è piuttosto vasta, con notevoli differenze nei vari distretti. Le zone più ricche si trovano nel centro di Milano, in particolare a Brera e nel quadrilatero della moda, che comprende le zone Moscova e Castello Sforzesco. Il reddito medio dichiarato in questi quartieri è di 94.553 euro. Segue subito al secondo posto City Life, che è considerato il nuovo epicentro del commercio e della vita milanese, con un reddito medio dichiarato di 75.556 euro, una differenza di circa 20.000 euro dai quartieri più in alto. Il quartiere Sant’Ambrogio e la zona di Corso Magenta hanno un reddito medio dichiarato di poco superiore ai 70.000 euro. Nel frattempo, i quartieri periferici di Milano sono quelli più poveri della città. I quartieri che stanno negli ultimi posti sono Quarto Oggiaro, con un reddito medio dichiarato di 17.986 euro, e Baggio, che ha un reddito medio di poco superiore ai 22.000 euro.