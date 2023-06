Bertolaso: oltre 10.000 turni a psichiatri gettonisti

In Lombardia “il fenomeno più preoccupante riguarda il coinvolgimento dei gettonisti psichiatri: sono oltre 10.000 i turni coperti in ambito ospedaliero affidati a medici esterni” in sostituzione di psichiatri interni mancanti, mentre nell’ambito dell’anestesiologia e dei pronto soccorso sono stati “circa 3.000 i turni coperti con personale esterno”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, intervenendo in Consiglio regionale.

“Abbiamo cercato di incentivare, anche al di là di quelle che erano le normative nazionali, il lavoro dei medici che lavorano in quegli ambiti in cui il fenomeno dei gettonisti è più evidente, che sono quattro: quello dell’anestesiologia e conseguentemente dei pronto soccorso, la psichiatria e poi l’assistenza ospedaliera a sanitaria negli istituti di pena” ha ricordato. “Come si risolve il problema? Aumentando gli stipendi di medici e infermieri, stiamo lavorando con il governo perché questo aspetto venga tenuto presente, abbiamo anche chiesto degli emendamenti per dare loro degli incentivi economici” ha ribadito.