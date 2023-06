Via Bonfadini, Lega “9 arrestati. Ennesima conferma che il campo rom è centrale di illegalità: chiuderlo subito”

“La notizia che nove rom del campo di via Bonfadini siano stati arrestati per associazione a delinquere finalizzata al furto, ricettazione e spaccio di droga non ci stupisce più di tanto. Viste le decine di carcasse di auto date alle fiamme nella strada che porta all’insediamento, diciamo che non serviva così tanto tempo prima di capire che ci fosse qualcosa che non andava. Ma meglio tardi che mai… Ora si proceda alla chiusura definitiva del campo e alla demolizione delle villette sorte negli anni, anche in maniera abusiva, tra cui una griffata persino Louis Vuitton, a dimostrazione dell’arroganza e del senso di impunità dei rom. Sono stata più volte in via Bonfadini, constatando un clima di illegalità senza precedenti. Ringrazio la Polizia Locale per l’operazione, a prova del fatto che il corpo ha grandi professionalità, nonostante la vulgata di sinistra che vorrebbe pure disarmarli per non far del male ai delinquenti”. Così Silvia Sardone, europarlamentare e commissario cittadino della Lega. Sul tema interviene anche Davide Ferrari Bardile, consigliere municipale di Zona 4: “Ottimo il blitz della Polizia Locale: il quartiere, nonostante gli interventi delle forze dell’ordine degli ultimi anni, chiedeva ancora legalità e decoro urbano. I residenti sono stufi di respirare il fumo dei roghi delle auto incendiate dopo i furti: è anche una questione di salute, oltre che di sicurezza. Mi auguro che il Municipio 4 batta un colpo dopo le mie numerose interrogazioni sul tema. C’è solo una strada da percorrere: lo sgombero dei rom e la restituzione di quell’area alla cittadinanza”.

