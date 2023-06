Scuola Vivaio: Scavuzzo accelera sul trasloco, ennesimo colpo di mano

“La Vicesindaco e Assessore all’Educazione del Comune di Milano Anna Scavuzzo con un colpo di mano accelera il trasloco della Scuola Media per Ciechi di Via d’Annunzio per difetto costringere all’accettazione di questo immobile nonostante sia inadeguato per una vera inclusione di bambini con disabilità alla stregua dell’attuale immobile di via Vivaio. Una volta iniziato il trasloco non si torna più indietro, questo è lo stratagemma messo in atto dagli amministratori del comune di Milano a discapito dei ragazzi più fragili”. Lo dichiarano Alessandro Verri e Deborah Giovanati, consiglieri comunali della Lega.

“Siamo venuti a conoscenza che oggi pomeriggio ci sarà un sopralluogo all’immobile di Via d’Annunzio di alcuni rappresentanti del Consiglio d’istituto con l’amministrazione comunale, data anticipata unilateralmente in modo repentino impedendo di fatto a molti genitori delegati di essere presenti. Nonostante questi ultimi abbiano richiesto un rinvio, dall’assessorato vi è stato un netto rifiuto. La Lega aveva fatto richiesta di un sopralluogo della Commissione Educazione in data 7 aprile, da potersi effettuare anche in sedia a rotelle per la valutazione delle barriere architettoniche, ad oggi nonostante i numerosi solleciti, ci è stato impedito. Una situazione anomala, che sembra nascondere la polvere sotto il tappeto di una inadeguatezza conclamata della struttura e che ci allarma enormemente rispetto al benessere dei ragazzi. Un comportamento dispotico e assurdo sulla scuola di Via Vivaio da parte della Vicesindaco che sta toccando l’apice: i ragazzi con fragilità trattati come pacchi da traslocare e in fretta!”.