Scuola, Valditara: docenti tutor, grande adesione a sperimentazione

“Oggi abbiamo pubblicato i dati riguardanti i docenti tutor, sono un grande successo al di là di qualcuno che non aveva creduto a questa iniziativa. Il 99.8% delle scuole ha risposto positivamente. La nostra scuola mette al centro lo studente e la persona e richiede una didattica personalizzata, strutturata per valorizzare il talento di ciascun ragazzo”: lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara a margine delle celebrazioni per l’Arma dei Carabinieri all’Arco della Pace.

Secondo i dati diffusi dal Ministero su 2.734 istituzioni scolastiche interessate dalla riforma che istituisce in via sperimentale il docente tutor e il docente orientatore, figure che da settembre accompagneranno gli studenti nella costruzione del loro percorso in campo scolastico e professionale, 2.728 (pari al 99,8 per cento del totale) hanno inoltrato la richiesta di partecipazione ai moduli formativi: si tratta complessivamente di 52.176 tutor e 4.252 docenti orientatori.