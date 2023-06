Ecco i distributori dove conviene fare il pieno a Milano in questi giorni

I primi 10 distributori più convenienti su benzina e gasolio

A breve (1 agosto) scatta l’obbligo di esporre all’interno delle aree di rifornimento carburanti, dandone adeguata visibilità, un cartellone con i prezzi medi relativi alle varie tipologie di carburanti.

Lo prevede il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che disciplina le modalità dell’obbligo di comunicazione dei prezzi praticati dagli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburanti per autotrazione per uso civile.

Ma come fare per risparmiare sul pieno di carburante?

Ecco un elenco dei migliori prezzi praticati dagli impianti di distribuzione di benzina e gasolio situati nel territorio.

ESSO EGI-2GO MI LEONCAVALLO

VIA LEONCAVALLO RUGGERO 25 20131 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 31/05/2023, 12:33

Benzina self 1,769 €

TAMOIL

VIA PADOVA 172 20127 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 05/06/2023, 15:08

Benzina self 1,779 €

TAMOIL 8051

DURANTE 0 20131 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 05/06/2023, 13:32

Benzina self 1,779 €

ESSO Mi – Ornato

VIA ORNATO LUIGI 84 20162 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 02/06/2023, 07:27

Benzina servito 1,979 € self 1,779 €

TAMOIL MILANO VIA FERRARI

Via Virgilio Ferrari 20141 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 05/06/2023, 07:46

Benzina servito 1,789 € self 1,789 €

TAMOIL MILANO VIA RIPAMONTI

VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 390 20141 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 05/06/2023, 07:44

Benzina servito 1,789 € self 1,789 €

IP Moro Distributore IP Milano

VIA PELLEGRINO ROSSI 93 20161 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 05/06/2023, 00:12

Benzina self 1,789 €

Q8 MILANO VIRGINIO FERRARI 16

VIRGINIO FERRARI 16 20142 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 02/06/2023, 01:03

Benzina self 1,789 €

BEYFIN – Ripamonti

GIUSEPPE RIPAMONTI 483 20141 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 05/06/2023, 07:34

Benzina servito 1,819 € self 1,789 €

GASOLIO

Moro Distributore IP Milano

VIA PELLEGRINO ROSSI 93 20161 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 05/06/2023, 00:12

Gasolio self 1,619 €

IP Via Moneglia

Via Moneglia 2 00168 – ROMA RM

Ultima comunicazione rilevata: 05/06/2023, 00:10

Gasolio self 1,619 €

ESSO EGI-2GO MI LEONCAVALLO

VIA LEONCAVALLO RUGGERO 25 20131 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 31/05/2023, 12:33

Gasolio Supreme Diesel self 1,619 € 1,769 €

ESSO Mi – Ornato

VIA ORNATO LUIGI 84 20162 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 02/06/2023, 07:27

Gasolio Supreme Diesel servito 1,819 € – self 1,619 € 1,769 €

TAMOIL

VIA PADOVA 172 20127 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 05/06/2023, 15:08

Gasolio self 1,629 €

TAMOIL 8051

DURANTE 0 20131 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 05/06/2023, 13:32

Gasolio self 1,629 €

TAMOIL MILANO VIA FERRARI

Via Virgilio Ferrari 20141 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 05/06/2023, 07:46

Gasolio Gasolio Ecoplus servito 1,629 € 1,739 € self 1,629 € 1,739 €

TAMOIL MILANO VIA RIPAMONTI

VIA GIUSEPPE RIPAMONTI 390 20141 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 05/06/2023, 07:44

Gasolio GPL Gasolio Ecoplus servito 1,629 € 0,799 € 1,739 € self 1,629 € – 1,739 €

RETE ITALIA

VIA VINCENZO DA SEREGNO 2 20161 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 03/06/2023, 08:33

Gasolio self 1,629 €

Q8 MILANO VIRGINIO FERRARI 16

VIRGINIO FERRARI 16 20142 – MILANO MI

Ultima comunicazione rilevata: 02/06/2023, 01:03

Gasolio self 1,629 €

